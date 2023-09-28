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Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек

Польша подтвердила что ракета, убившая двух человек в 2022 году, была украинской
28 сентября 2023, 15:50
Фото: istock / 3D_generator

Фото: istock / 3D_generator

Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Об этом 28 сентября сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — заявил Генпрокурор.
Напомним, что ночью 15 ноября 2022 на территорию Польши около границ с Украиной упала ракета, которая изначально по мнению Польши, принадлежала РФ. В результате атаки погибли 2 человека. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что таким заявлениям нет доказательств, и с большей долей вероятности ракета принадлежала ПВО Украины. Министрество обороны РФ заявило, что не совершало атак возле украинско-польской границы в тот день.


Зебро также рассказал, что украинская сторона не хочет идти на сотрудничество с Польшей в расследовании этого инцидента.

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Российские силы массово жгут западные танки на Украине
Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожье
28 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Michele Ursi

На Запорожском направлении российские военные уничтожают западные танки, брошенные ВСУ в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам разведчика, в настоящий момент западные танки окончательно утратили свою работоспособность из-за сильных ливней и распутицы. К тому же, Запад поставляет Киеву уже устаревшие модели. 

Риттер напомнил, что ВСУ упорно пытались прорвать линию российской обороны в районе села Работино, однако, понеся огромный потери, киевские силы так ничего и не добились.

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#танки
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Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР
28 сентября 2023, 14:53

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам РИА Новости в ходе брифинга Министерства обороны 28 сентября.
Штурмовик сбили в районе села Торецкое на территории ДНР.

Помимо этого, за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и уничтожены суммарно 26 беспилотников в районах населенных пунктов Кодема, Берестовое и Новопетриковка в ДНР и под Новым и Самойловкой в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по своим же сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Командир отметил, что такое регулярно происходит на артемовском направлении, где часто берут украинских пленников. Но многие из них погибают при ударах, наносимых Вооружёнными силами Украины.

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#авиация
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ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен
Алаудинов: ВСУ неистово бьют по своим же, сдающимся в плен
28 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/MHJ Hoek Beheer BV

ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он рассказал, что так часто происходит на артемовском направлении, где в плен берется большое число украинских военных. Однако большинство из них гибнет при ударах, наносимых по ним другими военнослужащими ВСУ.

«К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых», - цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, большая часть их тех украинских военных, которые хотят сдаться в плен ВС РФ, гибнет еще до того, как попадает на участок российского базирования.

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#военные
#участок
#новости
#всу
#вс рф
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В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
28 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Olena_Z

В армию Украины начали призывать тяжелобольных людей.
Myśl Polska пишет, что потери ВСУ огромны и призывать уже почти некого.
 
«Воевать теперь отправляют больных людей старше 50 лет, очевидно, без какой-либо военной подготовки. Сокращен перечень заболеваний, освобождающих мужчин от призыва. Попасть в армию теперь могут даже люди, больные туберкулезом и носители ВИЧ», - сказано в материале Myśl Polska.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.

«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.
Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать из Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. 

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#всу
#украина
#сво
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ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР
28 сентября 2023, 14:20

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда Барс-16 «Кубань» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира батальона с позывным Зенит.

Солдаты ВСУ вышли на российские частоты и заявили, что идут сдаваться в плен. Командир батальона отметил, что украинские военнослужащие шли с белым флагом. Зенит дал команду роте, что бы те не подпускали украинских солдат ближе, чем на 50 метров. Когда военные приблизились на расстояние 50 метров, Зенит дал команду приближаться ползком по одному. Но солдаты ВСУ не захотели следовать указаниям, а открыли огонь и стали бросать гранаты. 

В ответ российские военные силы стали стрелять. В это время на другом фланге украинские боевики пытались взять штурмом еще одну позицию отряда. Солдаты ВСУ заметили брошенный окоп и заняли его, но их обнаружил разведывательный беспилотник и передал координаты минометам. Мина попала в группу солдат и ликвидировала двоих бойцов. После минометного обстрела украинские боевики отступили. 

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Боец ВС России рассказал, что используют ВСУ в своих атаках с БПЛА

#военные
#беспилотник
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#солдаты
#всу
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Боец ВС России рассказал, что используют ВСУ в своих атаках с БПЛА
Боец ВС России: ВСУ используют химикаты в своих атаках с БПЛА
28 сентября 2023, 12:19

Фото: iStock/Yurchello108

Боец российской армии рассказал военному корреспонденту RT Александру Яремчуку, что украинские войска используют химикаты в своих атаках, которые осуществляют с помощью беспилотников.
Военнослужащий рассказал, что в последнее время происходит нашествие дронов-камикадзе.

«Недавно, к примеру, вообще штук 20 было — налёт. Были все уничтожены, подавлены... Или в других случаях они [ВСУ] опрыскивают всякими химикатами и поражающими средствами свои дроны. И когда ты подходишь, через кожу может что-то попасть», — приводит слова бойца ВС РФ RT.

Российский артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в беседе с военкором Яремчуком рассказал, что обстановка на Соледарском направлении «не тихая, но контролируемая».

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#новости
#сво
#всу
#вс рф
#обстрел
#ракеты
#дроны
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ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
Мантуров: ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
28 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/scaliger

Минобороны РФ получило партию истребителей пятого поколения Су-57, в этом году планируется еще одна поставка. Об этом говорится на сайте правительства.
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4 )», — приводятся слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Уточняется, что самолеты прошли все необходимые заводские испытания и тесты. Кроме того, в этом году будет осуществлена еще одна поставка истребителей. Сейчас они находятся в цехе окончательной сборки и проходят испытания.

Гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь также добавил, что в Минобороны была передана уже третья партия за текущий год истребителей Су-35С. Планируется, что до конца года на вооружение поступит еще одна партия этих самолетов.

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#испытания
#вкс
#вс рф
#минобороны
#истребители
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В Воронежской области предложили иностранцам 120 тыс рублей за участие в СВО
Гусев: иностранцы получат 120 тысяч рублей при заключении контракта с ВС РФ
28 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/kobzev3179

В Воронежской области начнут выплачивать единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей иностранным гражданам при заключении контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Наша цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО. Мы изначально приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих". Этого подхода и продолжаем придерживаться», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Таким образом, единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей получают воронежские солдаты-срочники, подписавшие контракт с Минобороны РФ, мобилизованные, добровольцы. Также деньги получат и иностранные граждане, которые заключат контракт с Минобороны РФ в воронежских военкоматах и отправятся в зону специальной военной операции.

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#минобороны рф
#добровольцы
#контракт
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Рыбаки попали под обстрел ВСУ в Брянской области
28 сентября 2023, 11:19

Фото: iStock/Natali_ua

В Брянской области в районе села Ямное, которое находится на границе с Украиной, под артиллерийский обстрела попали рыбаки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, вечером 27 сентября украинские венные выпустили около 15 снарядов калибра 155мм. В это время два мужчины ловили рыбу на лодке. Они сразу позвонили в экстренные службы, сообщив о том, что по ним стреляют ВСУ.

Уточняется, что мужчины не пострадали.

Ранее глава региона Александр Богомаз заявлял, что украинская сторона обстреляла Стародубский округ. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. 

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Над Брянской областью сбиты два беспилотника


#мужчины
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