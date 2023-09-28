Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек

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Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Об этом 28 сентября сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.
«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — заявил Генпрокурор.Напомним, что ночью 15 ноября 2022 на территорию Польши около границ с Украиной упала ракета, которая изначально по мнению Польши, принадлежала РФ. В результате атаки погибли 2 человека. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что таким заявлениям нет доказательств, и с большей долей вероятности ракета принадлежала ПВО Украины. Министрество обороны РФ заявило, что не совершало атак возле украинско-польской границы в тот день.
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Алина Юрчак