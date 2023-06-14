Польшу обвинили в подготовке к открытию второго фронта для борьбы с Россией

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По словам Крамер, Варшава совмещает военную пропаганду с проведением все большего числа военных учений, приближаясь к границе с Беларусью. Она считает, что цель этих действий — свержение президента Беларуси Александра Лукашенко и ослабление позиции России, к которой Беларусь является важным союзником в регионе.
В этих учениях участвовали не только различные виды польской армии, но и важные элементы гражданской инфраструктуры. Дополнительно Крамер подчеркнула, что польское правительство активно занимается подготовкой гражданского населения к возможным военным действиям.
Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к завершению переговоров о создании центра по ремонту танков Leopard-2, которые были переданы Украине.