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Несколько польских наемников сдались в плен российским военнослужащим в ходе боев в районе Соледара. Об этом сообщил боец добровольческой бригады агентству ТАСС.
После того, как атака противника была отражена, ВС РФ взяли в плен несколько бойцов ВСУ, ими оказались польские военнослужащие, которые вели боевые действия на стороне Украины. Российский боец отметил, что украинская группировка на протяжении нескольких дней вела массированные обстрелы позиций ВС РФ, в том числе, с применением кассетных боеприпасов. Однако, все попытки атак были успешно отражены российскими военнослужащими, подчеркнул боец.
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