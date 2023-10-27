Польский полковник Левандовский: Российские войска не дали ВСУ провести ротацию

Фото: istockphoto/Anna_Anikina
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели провести ротацию подразделений до начала наступательных действий российской армии. Об этом заявил военный эксперт, полковник Войска Польского в отставке Петр Левандовский.
В беседе с изданием Onet он попытался определить, почему стала возможной ситуация, при которой части Вооруженных сил РФ прибрали инициативу к своим рукам. Отставной полковник пришел к выводу, что многое решил тот факт, что российские военные не позволили частям ВСУ провести необходимую ротацию войск, а стали наступать, имея перед собой уставшего и выдохшегося противника.
Он также задался вопросом, насколько российское военное руководство может быть посвящено в украинские планы. В самом деле, в последнее время командование ВСУ пыталось проводить некоторую ротацию частей на переднем крае, перебрасывать их с одного участка на другой, но выглядели эти попытки неубедительно. В результате на Купянском и Авдеевском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, заставляя противника отступать, заключил эксперт.
Читайте также:
Названо число украинских военных, сдавшихся в плен ВС РФ на этой неделе
Генерал Скшипчак: У ВСУ закончились боеспособные солдаты
Немецкий генерал Катер рассказал о ситуации для ВСУ на Купянском направлении
«Создается впечатление, что русские знали о намечающейся ротации и своими действиями просто опередили командование ВСУ», — сказал Левандовский.
Читайте также:
Названо число украинских военных, сдавшихся в плен ВС РФ на этой неделе
Генерал Скшипчак: У ВСУ закончились боеспособные солдаты
Немецкий генерал Катер рассказал о ситуации для ВСУ на Купянском направлении
Александр Бойцов