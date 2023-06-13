Польский генерал раскрыл, как российская армия погубит ВСУ

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«Самая большая угроза для украинцев – это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и «Брэдли», а контрудар русской армии – где-то в тылу российские танки и боевые машины ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар», - прокомментировал ситуацию Скшипчак.
Напомним, Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором российские военные захватывают немецкий танк Leopard. В ролике также можно увидеть захваченную американскую БМП.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения.