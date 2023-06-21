Польский офицер Павелка откровенно высказался о призывниках ВСУ

Офицер запаса Петр Павелка: Насильно призванные украинцы не проявляют рвения на тренировках в Польше, им просто все равно
Офицер запаса Петр Павелка заявил, что украинцы, которых призвали в ряды ВСУ против их воли, не проявляют во время тренировок в Польше должного рвения. Об этом офицер польской армии рассказал на своем YouTube-канале
Павелка отметил, что в Польше обучением украинских военных занимается множество подразделений, поэтому нетрудно понять, кто именно приезжает на подготовку.
Он добавил, что по поведению мобилизованных насильно украинцев становится понятно — им не важно, где конкретно они окажутся после завершения обучения.
«Это одна из причин, почему они не заботятся о западной военной технике, которую используют, поэтому происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — заявил Павелка, отметив, что сложившаяся ситуация вызывает недовольство со стороны польских военных.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Белогородской области российские саперы обезвреживают город Валуйки от снарядов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Павелка отметил, что в Польше обучением украинских военных занимается множество подразделений, поэтому нетрудно понять, кто именно приезжает на подготовку.
«И это не те ребята, которые подняли руки и сказали: «Да, я хочу на войну», — утверждает офицер.
Он добавил, что по поведению мобилизованных насильно украинцев становится понятно — им не важно, где конкретно они окажутся после завершения обучения.
«Это одна из причин, почему они не заботятся о западной военной технике, которую используют, поэтому происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — заявил Павелка, отметив, что сложившаяся ситуация вызывает недовольство со стороны польских военных.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Белогородской области российские саперы обезвреживают город Валуйки от снарядов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян