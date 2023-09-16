Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год

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Украинская армия несет большие потери, до 90% личного состава, который прибыли в подразделения осенью прошлого года, покинули зону боевых действий. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной.
По его словам, из 100 человек в подразделении ВСУ, осталось 10-20 военнослужащих. Остальные погибли, либо получили ранения.
Также, Бережной отметил, что в области низкие показатели мобилизации. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан. По информации Бережного, план мобилизации выполнен только на 13%.
Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан.
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Также, Бережной отметил, что в области низкие показатели мобилизации. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан. По информации Бережного, план мобилизации выполнен только на 13%.
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Дана Игумнова