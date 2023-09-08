Поляки избили подростков с Украины, потребовав от них убраться домой

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По информации портала Fakt.pl, в Гданьске несколько местных жителей атаковали двух 16-летних подростков из Украины. Событие вызвало широкий резонанс после появления «шокирующего» видео инцидента в социальных сетях, на котором можно увидеть нападение на двух 16-летних подростков из Украины, сопровождаемое требованиями о их депортации на родину, передает РИА Новости.
Магдалена Циска, пресс-секретарь полиции Гданьска, подтвердила информацию о нападении на украинских подростков. По ее словам, женщина подошла к одной из потерпевших и начала нападение, нанося удары кулаками по голове и бросив в нее телефон, без видимых на то причин. В защиту девушки встал ее 16-летний соотечественник, на которого в свою очередь напали два мужчины.
Впоследствии, полиция задержала женщину, которая напала на девушку. Ей было установлено алкогольное опьянение. Позже был задержан один из мужчин, участвовавших в нападении на украинского подростка. Этот мужчина также оказался жителем Гданьска. Второго нападавшего пока ищут.
Женщине, напавшей на девушку, предъявлены обвинения в причинении средней степени тяжести телесных повреждений и причинении ущерба в размере 1000 злотых (почти 23 тысячи рублей). В ее отношении также введен полицейский надзор. Аналогичные обвинения были предъявлены и мужчине, избившему украинского подростка.
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Впоследствии, полиция задержала женщину, которая напала на девушку. Ей было установлено алкогольное опьянение. Позже был задержан один из мужчин, участвовавших в нападении на украинского подростка. Этот мужчина также оказался жителем Гданьска. Второго нападавшего пока ищут.
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Артем Кузьмин