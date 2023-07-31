Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»

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«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику «живого щита» у ИГИЛ*», - прокомментировал ситуацию Полянский.
По его словам, с Запада не стоит ожидать осуждения террористических атак со стороны союзнической им Украины.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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