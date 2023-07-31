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Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»

Полянский: Киев позаимствовал у ИГ* тактику «живого щита»
31 июля 2023, 18:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

С начала специальной военной операции, Украина стала применять много террористических приемов, позаимствованных у ИГИЛ*, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику «живого щита» у ИГИЛ*», - прокомментировал ситуацию Полянский.

По его словам, с Запада не стоит ожидать осуждения террористических атак со стороны союзнической им Украины.


Ранее Полянский заявил, что организуемые Киевом теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО. По итогам саммита НАТО, было принято решение предоставить Украине гарантии, которые содержат в себе транши военной помощи. Приглашение в альянс Киеву предоставлено не было.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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#оон
#террористы
#украина
#сво
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Кадыров: Чеченские бойцы нанесли удар по украинским наемникам на их территории
31 июля 2023, 18:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Глава Чечни рассказал, что бойцы начальников отделов МВД Агуева и Делимханова совместно с военнослужащими группы военнослужащими «Запад-АХМАТ» МО России нанесли удар по частям ВСУ в районе населенного пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.
По его словам, чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ, передает интернет-газета «Глас народа». Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что, в отличие от украинских боевиков, атаковавших гражданскую инфраструктуру в Белгородской области, чеченские бойцы работали исключительно по живой силе и технике противника.

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#безопасность
#разработки
#рамзан кадыров
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ООН: более двух тысяч жителей погибли на новых территориях РФ с начала СВО
31 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

На новых российских территориях с начала СВО погибли более двух тысяч мирных жителей, при этом ранены оказались почти три тысячи человек. Об этом стало известно из отчёта Управления верховного комиссара ООН.
По данным ООН, с начала спецоперации, на территориях, которые перешли под контроль погибли 2086 мирных жителей, кроме того, различные ранения получили 2921 человек. При этом не уточняется, в результате чьих именно действий гибнем мирное население.

Уточняется, что в ЛНР и ДНР погибли 758 жителей, при этом 2641 человек ранен. Всего же за время проведения спецоперации погибло 9 369 человек мирного населения, ранены - 16 646. Уточняется, что абсолютное большинство людей стали жертвами «взрывоопасного оружия».

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#человек
#население
#оон
#днр
#лнр
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Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе
31 июля 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь.

«В Приморском районе подмосковные строители восстанавливают общеобразовательную школу, которая была серьезно повреждена в ходе боевых действий. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты уже завершили: фасадные работы, восстановление конструктива здания, заменили окна, проведели работы в местах общего пользования, почти полностью выполнили монтаж центрального отопления. На данный момент осталось завершить благоустройство территории.

«Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели — предоставить детям безопасное образовательное пространство», — подчеркнул генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе.

Подмосковные специалисты восстанавливают детский сад в Мариуполе.
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#мариуполь
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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что скоро на Украине сменится власть в пользу России
Ларри Джонсон: В результате СВО власть на Украине сменится на дружественную России
31 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Collab Media

По итогам специальной военной операции власть на Украине сменится на дружественную России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», - прокомментировал ситуацию Джонсон.  

Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю. Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

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#украина
#сво
#правительство
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В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ
31 июля 2023, 16:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Минобороны России заявили об уничтожении вражеского цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ в Харьковской области.
«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Запорожской области возле Веселого российскими силами нанесен удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. 

При этом в ДНР ликвидирован вражеский склад боеприпасов, принадлежавший 24-й механизированной бригаде ВСУ.

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#шойгу
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ВСУ попытались проникнуть в Россию на стыке Курской и Белгородской областей
Военный блогер Живов заявил о попытке вторжения ВСУ на территорию РФ
31 июля 2023, 16:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный блогер, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» заявил, что украинские военные предприняли попытку попасть на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей, однако были вычислены российскими силами и ликвидированы.
«Украинские военные собрались в очередной раз зайти на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей. Но не учли, что у наших военных теперь достаточно средств разведки, и за плечами гаубицы Д-30», - написал Живов в своем Telegram-канале. 
 
По его словам, группа украинских военных была вовремя обнаружена российскими силами и ликвидирована. Таким образом, вторжение на территорию РФ было пресечено.

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#самолет
#военные
#блогер
#telegram
#днр
#всу
#рф
#пво
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В США заявили, что Россия уже победила Украину
Джим Рикардс: Россия победила Украину, лишив ее Черного моря
31 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/alexnikit1981

Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Этой войне придет конец. К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу», - прокомментировал ситуацию Рикардс.  

Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#чёрное море
#одесса
#украина
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Силами российских ПВО в небе над ДНР сбит украинский самолет Су-25
31 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/vladj55

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки были уничтожены 23 беспилотника и перехвачены 12 ракет системы HIMARS.
Такую информацию опубликовало министерство обороны России в своем официальном телеграм-канале. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожено 458 самолетов, 245 боевых вертолетов, 5 381 беспилотный летательный аппарат.

Средствами огневого поражения и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 427 зенитных комплексов. Российские бойцы подбили и сожгли 11 048 танков и других бронированных машин, уничтожили 1 140 РСЗО (реактивных систем залпового огня), 5 678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной автомобильной техники.

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#бпла
#танки
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Патрушев: у раненых украинских бойцов изымают органы для трансплантации
31 июля 2023, 15:29

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненые украинские военные используются в качестве биоматериала. У них изымают органы для дальнейшей трансплантации. Об этом он рассказал в Петрозаводске, где проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», - заявил Патрушев.

Он связал подобные действия с законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году, о трансплантации, согласно которому трансплантация человеческих органов может проводиться без согласия.

При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы.

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