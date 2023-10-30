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Неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Об этом сообщает Time.
По словам помощника Зеленского, нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой.
Ранее военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости, указал на дефицит персонала в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, ситуация стала критичной настолько, что Киев начал задействовать свои элитные войска в боевых действиях. Он также отметил, что средний возраст украинских военнослужащих, попадающих в плен к российским силам, возрос до 40 лет.
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».
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Ранее военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости, указал на дефицит персонала в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, ситуация стала критичной настолько, что Киев начал задействовать свои элитные войска в боевых действиях. Он также отметил, что средний возраст украинских военнослужащих, попадающих в плен к российским силам, возрос до 40 лет.
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Екатерина Коршунова