«Пора начинать бояться»: В США разглядели страшный контекст в заявлении Путина

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Соединенным Штатам Америки пора обратить внимание на мощность и скорость производства российского оружия, пишет The Military Watch Magazine.
Напомним, Владимир Путин посетил производственную площадку АО «Обуховский завод» еще в конце января 2023 года. Российский лидер осмотрел Испытательный центр, цеха, ознакомился с образцами военной и гражданской продукции, побеседовал с рабочими предприятия.
По словам американских журналистов, комплекс ПВО С-400 является самым передовым. При это, как отметили в MWM, все страны НАТО вместе взятые не способны воссоздать этот комплекс, а тем более в тех объемах, в которых это делает Россия.
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«В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет «земля-воздух» Россия опережает весь остальной мир», - прокомментировали ситуацию в издании.
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Евгения Парфентьева