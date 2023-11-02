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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель порекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному начать составлять акт о капитуляции, такой совет он дал в интервью для «РИА Новости».
«Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии», - прокомментировал ситуацию Гемпель.
По его словам, подготовленный заранее акт позволит всем сэкономить время, а также избежать лишних потерь с украинской стороны. Он также отметил, что рано или поздно Киев освободиться от захватившей его преступной власти и встанет на путь дружественных отношений с Россией.
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Евгения Парфентьева