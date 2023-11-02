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«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ

Крымский депутат Гемпель посоветовал Залужному составлять акт о капитуляции ВСУ
02 ноября 2023, 16:31
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель порекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному начать составлять акт о капитуляции, такой совет он дал в интервью для «РИА Новости».

«Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединенный Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии», - прокомментировал ситуацию Гемпель.

По его словам, подготовленный заранее акт позволит всем сэкономить время, а также избежать лишних потерь с украинской стороны. Он также отметил, что рано или поздно Киев освободиться от захватившей его преступной власти и встанет на путь дружественных отношений с Россией.

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#сво
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#крым
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Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ
Defense One: Киев приобрел боеприпасы в Швейцарии, нарушив запрет на их экспорт
02 ноября 2023, 16:45

Фото: iStock/megaflopp

Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия. Об этом сообщает издание Defense One.
Сообщается, что в июле этого года украинская компания Ukrainian Armor получила патроны 308-го калибра и 338-го, произведенные фирмой SwissP Defence. Примечательно, что доставку этих патронов украинским войскам осуществил польский импортер.

Напомним, в январе швейцарский лидер Ален Берсе заявил, что запрещает реэкспорт на территорию Украины вооружения Швейцарии, которое прибыло из Испании и Германии. Он подчеркнул, что его страна всегда была государством мира, а также участвует в переговорах. 

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#всу
#вооружения
#швейцария
#украина
#экспорт
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На СВО погиб оператор дронов, который уничтожил 19 лодок ВСУ на Днепре
02 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Во время боевой задачи скончался оператор FPV-дронов с позывным Мечта, который уничтожил 19 украинских лодок на Днепре.
ТАСС пишет, что, по словам представителя предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», погибший проходил у них подготовку.

«На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», - сообщил собеседник агентства.
Сообщается, что восемь лодок были ликвидированы в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр. Тогда расчет Мечты работал без перерыва  почти двое суток.

Погибший был награжден медалью «За отвагу». В данный момент сейчас готовятся документы о присвоении Мечте посмертно звания Героя России.

First Person View (FPV, с англ. »вид от первого лица») – понятие, используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору.

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В Минобороны РФ назвали цели атаки киевского режима в Энергодаре
Минобороны РФ: Киев совершил провокацию с целью создать катастрофу на ЗАЭС
02 ноября 2023, 16:05

Фото: iStock/Yurchello108

Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

Рогов отметил, что жертв в результате атаки украинских дронов-камикадзе по Энергодару, предварительно, нет. Он подчеркнул, что украинские войска осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь. 

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#пво
#дроны
#украина
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Украина втридорога приобретает оружие у своих партнеров
02 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/undefined undefined

Украина втридорога покупает оружие советской разработки у партнеров.
Об этом пишет издание Defence One, ссылаясь на данные торгового агрегатора Import Genius. Стало известно, что в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от компании из Болгарии через польское правительственное агентство стратегических резервов.

Каждый снаряд обошелся Украине почти в 3 тысячи долларов. А Россия платит в 3 раза меньше за такие же боеприпасы.

По данным СМИ, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на 346 млн долларов. Поставщиками оружия стали Болгария, Румыния, Чехия, а также Турция.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.

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#всу
#украина
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Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области
МО: ВС России поразили украинский Су-27 на аэродроме в Полтавской области
02 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/ANGHI

Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в результате удара российских войск был поражен украинский самолет Су-27. В ведомстве добавили, что ВС России уничтожили пункт управления беспилотными летатлельными аппаратами ВСУ в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.

Отмечается, что в районе Янтарного в Херсонской области также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.

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#минобороны рф
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#пво
#дроны
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В Ростовской области повторно сработала система ПВО
Губернатор Голубев: в Ростовской области вновь сработала система ПВО
02 ноября 2023, 15:21

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что систему ПВО задействовали повторно в Ростовской области.
По словам Голубева, система противовоздушной обороны сработала в 14.40. Он отметил, что военнослужащие выполняют свою работу.

Отмечается, что первый раз система ПВО была задействована в 14.17. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.

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#новости
#всу
#владимир рогов
#пво
#дроны
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Рогов считает, что Запад готовит замену Зеленскому
Рогов: Запад делает ставку на Залужного и готовит его на замену Зеленскому
02 ноября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, по этой причине в западных средствах массовой информации публикуются заявления Залужного, в которых он дает адекватную оценку происходящего на передовой. Рогов отметил, что это свидетельствует о том, что Залужный готов к проведению переговоров и переформатированию власти.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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«Переговоры и отказ от территорий»: В Польше предрекли исход СВО
Польский полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий
02 ноября 2023, 14:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Киевским властям рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией и отказаться от территорий, с таким заявлением выступил польский полковник Мачей Матысяк в интервью для Wirtualna Polska.
«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», - прокомментировал ситуацию Матысяк.

По мнению полковника, об украинском контрнаступлении давно можно забыть, как о провальном плане. Тактика командиров ВСУ, бросающих в бой огромное количество солдат и техники, оказалась явно проигрышной. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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#переговоры
#польша
#украина
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В Запорожье майор СБУ соблазнил россиянку и вынудил её шпионить
02 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/Rawf8

Соблазненную сотрудником СБУ 19-летнюю девушку задержали за шпионаж.
В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку. Её подозревают в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины, пишет NEWS.ru.

Девушка обвиняется по статье о государственной измене. Ей может грозить грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемая собирала информацию о расположении российской техники и отправляла их майору украинской спецслужбы, который вёл с ней интимные переписки. К тому же мужчина обещал на ней жениться. Сообщается, что девушка  была администратором Telegram-канал «Мелитополь — это Украина».

Ранее в Севастополе был задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма

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#всу
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#украина
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