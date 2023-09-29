После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек

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«Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. Буду держать всех в курсе ситуации», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Напомним, минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.
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