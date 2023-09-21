После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы

Фото: istock / Ivan Murauyou
В Киеве слышны мощные взрывы. Информацию сообщает Telegram-канал «Общественное».
Сообщения о взрывах начали поступать еще в 5:20 по московскому времени.
Ранее в районе Дарницкого района Киева произошел взрыв, который привел к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, информацию сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Тревога не звучала только во Львовской, Волынской, Тернопольской ,Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защита мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.
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Ранее в районе Дарницкого района Киева произошел взрыв, который привел к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, информацию сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защита мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак