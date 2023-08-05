После обстрела в Донецке загорелось здание университета

Фото: ГУ МЧС РФ по МО
Здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса вспыхнуло в результате обстрела кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар охватил первый корпус университета. В настоящее время на месте происшествия действуют экстренные службы. По предварительной информации, при обстреле ВСУ применили кассетные боеприпасы.
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Артем Кузьмин