После взрыва в Краматорске повреждены газовые сети

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Газовые сети повреждены в городе Краматорск после взрыва. Местных жителей призывают не пользоваться газовыми приборами. Об этом сообщила городская администрация.
В администрации отметили, что о завершении работ жителям сообщат дополнительно.
Ранее беспилотник украинских войск сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области, погиб мирный житель. Отмечается, что погибший мужчина находился на своëм дачном участке и косил траву, в момент того, когда упал беспилотник. Осколочные ранения, которые мужчина получил в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью.
Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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Ранее беспилотник украинских войск сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области, погиб мирный житель. Отмечается, что погибший мужчина находился на своëм дачном участке и косил траву, в момент того, когда упал беспилотник. Осколочные ранения, которые мужчина получил в результате взрыва, оказались несовместимы с жизнью.
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Екатерина Коршунова