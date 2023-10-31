Последние новости СВО: что готовится взорвать Украина, где идут в штурм ВС РФ

Фото: istock / Diy13
Противник пытается наступать на нескольких участках фронта, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытаются идти в наступление ВСУ, как российские бойцы отбивают атаки противника, и на какие меры может пойти Украина, чтобы отвлечь внимание западных союзников от событий на Ближнем Востоке.
Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ
Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили группу подкрепления противника на Артемовском участке фронта в районе населенного пункта Клещеевка. ВСУ использовали для передвижения легкобронированный автомобиль. В результате точного выстрела по цели, группа пехоты ВСУ из восьми человек была ликвидирована.
Украина намерена атаковать Курскую АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на отчаянный шаг и напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Такие действия могут быть вызваны недостаточной поддержкой Киева со стороны Запада, сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom. Большой объем помощи в настоящее время направляется в Израиль. По словам эксперта, Зеленский таким образом может продемонстрировать отчаяние и вновь переключить внимание Запада на Украину.
ВСУ атаковали Крым 8 ракетами
Украинские боевики атаковали восемь целей в Крыму с использованием ракет Storm Shadow. В Минобороны РФ сообщили, что все снаряды противника были обнаружены и перехвачены системой ПВО. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
В США испугались смертоносного оружия России на Украине
ВС РФ ударили по заводу в Одессе
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в районе Одессы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Последние новости СВО
Противник пытается атаковать в районе населенного пункта Курдюмовка. Российские бойцы отражают атаки и не допускают прорыва линии обороны, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Безуспешные попытки продвижения предприняли члены украинской группировки на Запорожском направлении в районе Нестерянки, Копаней, Новопрокоповки и Вербового.
ВС РФ выбивают противника из населенного пункта Крынки, где ВСУ прежде создали плацдарм. Также продолжается штурм Марьинки со стороны российских подразделений. Линия боевого соприкосновения на Донецком фронте остается прежней.
Активные бои продолжаются за Авдеевский укрепрайон. Российским бойцам удается постепенно продвигаться вглубь.
Читайте также:
В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала
Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
Анастасия Крестьянова