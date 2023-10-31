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Последние новости СВО: что готовится взорвать Украина, где идут в штурм ВС РФ

31 октября 2023, 10:15
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Противник пытается наступать на нескольких участках фронта, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытаются идти в наступление ВСУ, как российские бойцы отбивают атаки противника, и на какие меры может пойти Украина, чтобы отвлечь внимание западных союзников от событий на Ближнем Востоке.

Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ


Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили группу подкрепления противника на Артемовском участке фронта в районе населенного пункта Клещеевка. ВСУ использовали для передвижения легкобронированный автомобиль. В результате точного выстрела по цели, группа пехоты ВСУ из восьми человек была ликвидирована.

Украина намерена атаковать Курскую АЭС


Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на отчаянный шаг и напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Такие действия могут быть вызваны недостаточной поддержкой Киева со стороны Запада, сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom. Большой объем помощи в настоящее время направляется в Израиль. По словам эксперта, Зеленский таким образом может продемонстрировать отчаяние и вновь переключить внимание Запада на Украину.

ВСУ атаковали Крым 8 ракетами


Украинские боевики атаковали восемь целей в Крыму с использованием ракет Storm Shadow. В Минобороны РФ сообщили, что все снаряды противника были обнаружены и перехвачены системой ПВО. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

В США испугались смертоносного оружия России на Украине
В США испугались смертоносного оружия России на Украине

ВС РФ ударили по заводу в Одессе


Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в районе Одессы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Последние новости СВО


Противник пытается атаковать в районе населенного пункта Курдюмовка. Российские бойцы отражают атаки и не допускают прорыва линии обороны, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Безуспешные попытки продвижения предприняли члены украинской группировки на Запорожском направлении в районе Нестерянки, Копаней, Новопрокоповки и Вербового.

ВС РФ выбивают противника из населенного пункта Крынки, где ВСУ прежде создали плацдарм. Также продолжается штурм Марьинки со стороны российских подразделений. Линия боевого соприкосновения на Донецком фронте остается прежней.

Активные бои продолжаются за Авдеевский укрепрайон. Российским бойцам удается постепенно продвигаться вглубь.

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ФСБ задержала работавшего на разведку Украины хакера
ФСБ в Кузбассе задержала за госизмену участника украинских «кибервойск»
31 октября 2023, 10:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя города Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене участника украинских «кибервойск». Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации», — заявили в ЦОС.
По данным следствия, мужчина через мессенджер вступил в киберподразделение, работающее в интересах разведки Украины. С помощью вредоносных программ он должен был нарушать работу объектов инфраструктуры России. У него дома и на работе были проведены обыски, в ходе которых обнаружили средства вычислительной техники и связи.

Ранее сообщалось, что запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фсб
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#задержание
#преступники
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Жительницу Запорожской области задержали за подготовку теракта
31 октября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/aerogondo

В Запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Она стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
Правоохранители задержали Ирину Кулиш из поселка 1 Мая Запорожской области по подозрению в противоправной деятельности, передает телеграм-канал Baza. Во время обыска у нее дома правоохранители взрывчатые вещества, несколько телефонов, в которых были указаны координаты расположения российских частей и СВУ, замаскированное под коробку из-под мобильного телефона. Бомба состояла из взрывателя и бризантных взрывчатых веществ двух видов. К коробке были приклеены магниты, чтобы можно было закрепить СВУ на металлической поверхности.

После обыска Кулиш предали сотрудникам ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ.

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#сву
#запорожская область
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В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала
Рогов: На Ореховском направлении ВСУ утратили наступательный потенциал
31 октября 2023, 09:53

Фото: istock / zabelin

Украинские войска на ореховском направлении Запорожской линии фронта потеряли наступательный потенциал, из-за чего противник начал ротацию. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов изданию РИА Новости.

«Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал», — заявил Рогов.
Он также заявил, что ВСУ в ближайшее время смогут только обороняться, а не пытаться наступать. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#минобороны рф
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#контрнаступление
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Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске
31 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Olena_Z

В находящийся под контролем ВСУ город Купянск прибыли представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также подразделения украинской полиции «КОРД». Основная причина их приезда — массовый отказ солдат 14-й и 32-й бригад вооруженных формирований Киева выполнять приказы командиров.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил, что из-за отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы командования было сорвано несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении воинских частей и осложнило ситуацию для противника.

Марочко также отметил, что теперь представители спецслужб проводят с «отказниками» жесткие «разъяснительные беседы» с применением физической силы и оружия. Не пожелавшие идти в самоубийственные атаки военные ВСУ подвергаются жестокому наказанию, заключил эксперт.

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Бойцы «Ахмата» атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
31 октября 2023, 06:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» с использованием дронов-камикадзе атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Охотник».
«Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, «разобрали» опорник, группу БПЛА уничтожили, технику», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Солдат нацбата ВСУ Ябчанка: Украина исчезнет, если все не пойдут на войну
31 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Член нацбата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка выразил мнение, что важно, чтобы все граждане Украины участвовали в конфликте, иначе существование страны может быть под угрозой. В интервью каналу «Эспрессо» он подчеркнул, что должны не обязательно все отправиться в окопы, но он призывал каждого на военное участие, в том числе финансовую поддержку ВСУ.

«Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — подчеркнул Ябчанка.
Он также призвал всех украинцев постоянно иметь в виду идею тотальной мобилизации и подчеркнул важность участия в боевых действиях, будь то непосредственное участие или финансовая поддержка Вооруженных Сил Украины.

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Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Боец: спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
31 октября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Спецназ «Сибирь» из состава Южной группировки войск ночью выполнил успешное задание, уничтожив легкобронированный автомобиль и группу подкрепления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые направлялись к населенному пункту Клещеевка на артемовском участке фронта. Эту информацию предоставил командир группы в беседе с РИА Новости.
«Сегодня ночью мы атаковали легкобронированный автомобиль, который перевозил личный состав в район Клещеевки. Наша задача заключалась в пресечении подкрепления и удара по флангам. Мы выполнили задачу, а цель была поражена точным выстрелом. Автомобиль перевозил подкрепление на одно из направлений», — сообщил командир.
Он также отметил, что техника двигалась ночью в сторону одного из флангов населенного пункта.

«Второй объект — это группа пехоты, включавшая до восьми человек. Они направлялись в сторону населенного пункта Клещеевка, предположительно, для ротации. Мы поразили цель, и после этого в живых остался только головной дозор, так как остальные члены группы были уничтожены прямым попаданием», — дополнил военнослужащий спецназа.
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Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды
31 октября 2023, 04:01

Офицер ВС Украины позывным Арти Грин в ходе интервью Youtube-каналу «ALPHA Media» рассказал, что командующие украинской армией скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте.
«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы. Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — подчеркнул Грин.

Офицер добавил, что для повышения привлекательности службы в ВСУ нужно повысить престижность украинской армии, но мешает отсутствие авторитетных генералов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Су-57 получил крылатую ракету с большей дальностью
Су-57 получил крылатую ракету с дальностью, сравнимой с ракетами дальней авиации
31 октября 2023, 03:47

Фото: Минобороны РФ

Создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения, она может быть размещена внутри фюзеляжа самолета и имеет схожую дальность с ракетами, применяемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, рассказал неназванный источник агентству РИА Новости.
Су-57 использует передовые технологии стелс и оборудован отсеками внутри фюзеляжа для хранения различных видов боеприпасов. Это необходимо для сокращения радиолокационной видимости самолета, так как наружное вооружение, даже если оно спроектировано с учетом снижения видимости, может увеличить радиочувствительную поверхность воздушного судна и существенно расширить его зону обнаружения радарами.

Собеседник отметил, что новая крылатая ракета большой дальности для Су-57 удалось значительно уменьшить по размерам благодаря идеальной конструкции складных крыльев, внутренней компоновке и новому компактному двухконтурному турбореактивному двигателю.

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