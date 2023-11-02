Последние новости СВО: что намерена применить Украина на фронте, где закрепились ВСУ

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Российским военным удалось занять новые позиции на Луганском направлении. Противник пытается атаковать на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, как оценил ситуацию в зоне проведения СВО главнокомандующий ВСУ, и что поможет Украине обернуть ситуацию на фронте в свою пользу.
ПВО сбила БПЛА над Черным морем и Крымом
Системы российской ПВО зафиксировали и перехватили дрон противника над акваторией Черного моря. Еще пять беспилотников уничтожены над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
ВС РФ поразили 160 целей на Краснолиманском направлении
Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бойцы подавили около 30 артиллерийских расчетов ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет РИА Новости. Также был нанесен точный удар по штурмовой бригаде противника и двум наблюдательным пунктам ВСУ. Всего удалось поразить 160 целей.
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Залужный назвал причину неудач ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженный конфликт зашел в тупик, и выйти из него поможет только технологический скачок, приводит его слова издание Economist.
Залужный рассказал, что украинские бойцы должны были добраться до Крыма за несколько месяцев, однако этого до сих пор не произошло. Он заявил, что уже предпринят ряд мер для ускорения этого процесса, например, сделаны кадровые перестановки в командующем составе ВСУ. Залужный предположил, что проблема заключается в том, что российская сторона наперед владеет информацией о возможных действиях украинских военных. Он добавил, что изменить ситуацию на фронте в пользу Украины сможет применение высокотехнологических средств.
«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — пояснил Залужный.
Последние новости СВО
ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам инфраструктуры. Одной из приоритетных целей для российских бойцов стал аэродром «Миргород» в Полтавской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». С территории аэродрома запускаются ракеты западного производства Storm Shadow. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
В направлении Авдеевки российские военнослужащие проводят операцию по охвату укрепрайона. Продвинуться ВС РФ удалось к Новокалиново.
Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
По информации телеграм-канала WarGonzо, на Запорожском направлении ВСУ удалось расширить зону контроля к западу от населенного пункта Работино. Также противник смог расширить плацдарм в районе Крынок.
Российским бойцам удалось достичь успеха на Луганском направлении. Новые позиции ВС РФ заняли у Петропавловки и Синьковки. На этом направлении важное значение имеет Купянск, к которому намерены пройти ВС РФ.
На Донецком фронте продолжают штурмовые действия российские военные. В районе Марьинки и Первомайского идут ожесточенные бои.
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