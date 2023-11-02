Последние новости СВО: что намерена применить Украина на фронте, где закрепились ВСУ

Российским военным удалось занять новые позиции на Луганском направлении. Противник пытается атаковать на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, как оценил ситуацию в зоне проведения СВО главнокомандующий ВСУ, и что поможет Украине обернуть ситуацию на фронте в свою пользу.