Последние новости СВО: что освободили ВС РФ, где ВСУ удерживают плацдарм

На линии фронта российским военнослужащим удалось достичь успеха и взять под контроль возвышенный участок местности на Авдеевском направлении. Противник теряет личный состав и технику иностранного производства, однако продолжает удерживать позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, что ВС РФ применили для нанесения ударов по Киеву, расскажет редакция «Радио 1».