Последние новости СВО: что освободили ВС РФ, где ВСУ удерживают плацдарм

Фото: iStock/IherPhoto
На линии фронта российским военнослужащим удалось достичь успеха и взять под контроль возвышенный участок местности на Авдеевском направлении. Противник теряет личный состав и технику иностранного производства, однако продолжает удерживать позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, что ВС РФ применили для нанесения ударов по Киеву, расскажет редакция «Радио 1».
Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
На Херсонском направлении истребители Су-34 ВСК России уничтожили военный персонал, блиндажи и военную технику ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в результате атаки, 20 единиц боевой техники противника было повреждено.
ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ
«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны
Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает российское оборонное ведомство. В результате боя, противник лишился 80 военнослужащих и двух боевых машин. В сообщении Минобороны говорится, что ВС РФ улучшили свои позиции по всему переднему краю в районе населенного пункта Шевченко в ДНР.
Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем
Две зенитные ракеты ВСУ были уничтожены над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ. Противник выпустил две ракеты С-200 с целью атаки наземных объектов на российских территориях. Система ПВО зафиксировала и перехватила снаряды противника. В результате инцидента никто не пострадал.
Авдеевскую промзону полностью освободили российские военные
Украинские военные утратили контроль над промышленной зоной на Авдеевском направлении в районе станции «Ясиноватая 2». Об этом пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».
Авторы портала сообщили, что ВСУ не смогли удержаться в районе, несмотря на применение кассетных боеприпасов и укрепления, которые возводились на протяжении нескольких лет. Авдеевская промышленная зона полностью перешла под контроль российских войск.
ВС РФ впервые атаковали Киев чёрными дронами
Российская сторона впервые применила для атаки Киева чёрные дроны «Герань-2». Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua». По его словам, ВС РФ используют при производстве беспилотников карбон, что делает их незаметными для систем ПВО. Вещество поглощает радиолокационный сигнал и дрон сложно обнаружить.
Игнат отметил, что прежде подобные БПЛА не применялись.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о тактическом успехе российских военных на Авдеевском направлении. По информации портала, освобожденная ВС РФ промышленная зона находится на возвышенности, что даст преимущество в дальнейшем при штурме Авдеевки.
Украину назвали крупнейшим в истории минным полем
На южном фланге Бахмута бои продолжаются с прежней интенсивностью.
На Херсонском направлении противник был вынужден эвакуироваться на правый берег из-за контратаки ВС РФ. Однако несколько подразделений противника по-прежнему остаются в населенном пункте и удерживают оборону.
Читайте также:
«Призрачная идея»: В США развеяли миф о возвращении Украиной Донбасса и Крыма
Украинский генерал раскрыл, при каких условиях конфликт с Россией будет расширен
«Не хотят быть мясом»: Украинский пленный объяснил, почему ВСУ массово бегут от службы
Анастасия Крестьянова