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Последние новости СВО: что применили ВСУ на фронте и зачем им выдают женское белье

09 ноября 2023, 10:09
Фото: iStock/booblik_uk

Фото: iStock/booblik_uk

ВСУ продолжают наносить удары по российским районам, применяя кассетные боеприпасы. Несмотря на потери, противник пытается идти в наступление и стремится перехватить инициативу. Редакция «Радио 1» расскажет, где атакуют боевики, и почему в ряды украинской армии поступает все больше женщин.

В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами


ВСУ нанесли удар по маслодельному комбинату в Курской области, сообщает телеграм-канал Shot. В результате обстрела два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки. Пострадавших и существенных разрушений нет.

ВСУ атаковали Брянскую область танками


По приграничному району в Брянской области противник выпустил около 30 снарядов. Обстрел села ВСУ вели около 20 минут. В результате происшествия никто не пострадал. По информации телеграм-канала Shot, противник вел обстрел из украинского танка Т-64.

Украинские войска выпустили две ракеты по больнице в Донецке

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ВСУ в очередной раз обстреляли жилой район Донецка, пишет РИА Новости. Несколько снарядов рухнули на территории медицинского учреждения. В здание попали две ракеты, что привело к сильному повреждению фасада. В результате происшествия никто не пострадал.

Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска


Пехотная группа ВСУ, занявшая населенный пункт рядом с Авдеевкой, ликвидирована российскими артиллеристами. Об этом сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что по местам дислокации пехоты противника, ВС РФ нанесли массированный удар из РСЗО «Град». Живая сила ВСУ уничтожается осколочно-фугасными реактивными снарядами, добавили в министерстве.

Взрывы на Украине


Минувшей ночью на территории Украины прозвучали взрывы. Об ударах в Днепропетровске сообщили очевидцы, сообщает телеканал ТСН. Отмечается, что взрыв прозвучал вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.

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Украина привлекает в ряды ВСУ больше женщин


В ряды ВСУ привлекают больше женщин, пишет издание The New York Times. Авторы статьи полагают, что поступление женщин на военную службу свидетельствует о больших потерях в рядах украинской армии. Американское агентство также сообщило, что с первого ноября новобранцам ВСУ стали выдавать женское нижнее белье.

Последние новости СВО


На линии фронта ситуация по-прежнему напряженная. Противник пытается атаковать на Херсонско-Крымском направлении, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В районе населенного пункта Крынки ВСУ удалось перехватить инициативу и расширить плацдарм.

Безуспешную попытку атаки предпринял противник на Запорожском направлении в районе Вербового.

Встречные бои зафиксированы в районе Дибровы на Луганском направлении. Тактические успехи наблюдаются у российских сил в районе Синьковки.

Также ВС РФ продолжают атаковать на Донецком фронте. Цель российских бойцов на этом направлении состоит в том, чтобы растянуть линию обороны противника. На Угледарском направлении ВС РФ удается перехватить инициативу.

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#ракеты
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В Ленобласти предотвратили взрыв на нефтепроводе
09 ноября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/RamonCast

В Ленинградской области правоохранители предотвратили взрыв на нефтепроводе.
Telegram-канал Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за самодельного взрывного устройства.

Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района. Он находился на металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта.
 
На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что странный предмет является СВУ. Его обезвредили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. 

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В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами
09 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа.
Shot пишет, что два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. Один боеприпас не разорвался. Чтобы его обезвредить, вызвали сапёров. Никто не пострадал. Место оцеплено.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область танками. Примерно 30 снарядов оказалось выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе. Обстрел был произведён накануне. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Случёвск из танка (по предположениям, из украинского Т-64) также пытались атаковать на прошлой неделе. Специалисты зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

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Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром
#всу
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#новости
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ВСУ атаковали Брянскую область танками
09 ноября 2023, 08:43

Фото: istock/Evgeny555

Примерно 30 снарядов было выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе.
Shot пишет, что обстрел производился накануне около 20 минут. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать. Случёвск из танка (по предположениям, из украинского Т-64) также пытались атаковать на прошлой неделе. Специалисты зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки. Об этом он сказал на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он предложил  отдать управление миром собакам, 

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Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
Минобороны: Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ рядом с Артемовском
09 ноября 2023, 07:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ, засевшую в одном из населенных пунктов рядом с Артёмовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника.

«Информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами», — рассказали в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Южнодонецком направлении СВО сорвано 8 попыток ротации украинских военных

В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

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В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
ТСН: В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
09 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/Silent_GOS

В украинском Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.
«В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) раздался взрыв во время воздушной тревоги», — пишет телеканал ТСН в Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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На южнодонецком направлении СВО сорвано 8 попыток ротации украинских военных
09 ноября 2023, 05:16

Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» сорвали 8 попыток ротации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции, в результате уничтожены автомобильная техника и живая сила противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского», — отметил он.

Кроме того, на этом направлении БПЛА «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ, а авиация, ракетчики и артиллеристы группировки уничтожили до 145 военных, автомобили и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Известия» показали работу САУ «Гвоздика» по опорному пункту ВСУ
09 ноября 2023, 05:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Боевой расчёт САУ «Гвоздика» всегда находится под маскировкой, так как вынужден скрываться от врагов в воздухе, которыми «кишит» небо над Южнодонецком направлении. Кадры работы расчётов публикуют «Известия».
Корреспондент Кирилл Ольков рассказал, что бойцам помогает оставаться незаметными защитная сетка, в то время как от диверсантов спасает наземное укрытие.

Ежедневно артиллеристы совершают минимум по три выезда. Отмечается, что за последнюю неделю экипажу удалось поразить более десяти целей.

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп. В два раза быстрее выезжаем и в три раза точнее попадаем, набиваем руку», — цитирует издание слова командира расчёта с позывным «Башка».



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Военная хроника»: Российские войска «давят» ВСУ в боях за Клещеевку
09 ноября 2023, 04:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы ВС России в ходе боёв за Клещеевку вынуждают украинских военнослужащих отступать. Об этом пишет Телеграм-канал «Военная хроника».
«Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые два месяца практически стёрт. Позиции ВСУ атакуют фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе и артиллерией», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что активному продвижению ВСУ мешают сильный ветер и затяжные дожди. На фоне этого по позициям противника интенсивно работают российская артиллерия и танки. На территории населённого пункта активные боевые действия в настоящее время не ведутся.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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KI: Украинские солдаты не могут спрятаться от российских БПЛА «Ланцет»
09 ноября 2023, 02:45

Фото: РИА Новости

Солдаты ВС Украины не могут укрыться от российских БПЛА «Ланцет», также не существует и эффективного средства борьбы с таким беспилотником, пишет Kyiv Independent.
«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, «Ланцет» издалека замечает её силуэт и пикирует на нее, как сокол», — цитирует издание слова зенитчика 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Голливуд».

Специалист в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что российский «Ланцет» полностью соответствует требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться.

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