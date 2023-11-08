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Последние новости СВО: что впервые применили ВС РФ на фронте, где отступили ВСУ

08 ноября 2023, 10:28
Фото: istock/Evgeny555

Фото: istock/Evgeny555

В зоне проведения спецоперации российская армия начала применять усовершенствованную версию снаряда с повышенной точностью. Противник, несмотря на потери, пытается закрепиться на нескольких участках фронта и стягивает резервы. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ пытаются атаковать, и на каких направлениях инициативу перехватили российские бойцы.

Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»


В зоне проведения СВО российские бойцы начали применять снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

Из соображений безопасности, характеристики и свойства снаряда в ведомстве озвучивать не стали, однако отметили, что улучшенная версия «Краснополя» поражает цель неизменно.

ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения


Российская армия применила на линии фронта зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России. Головки снаряда оснащены системой самонаведения, что позволяет наносить удары точно по цели.

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром


ВС РФ удалось уничтожить около 70 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, урон нанесен двум бронированным автомобилям и танку.
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара Киева по Донецку

Восьмого ноября в 23:00 по мск пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Украинские формирования провели одну из самых масштабных атак на ДНР 7 ноября. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 9:00 до 21:00, территория региона подверглась атакам 13 раз. В результате происшествия более 20 человек погибли.


Взрывы на Украине


Издание «Общественное» сообщает о взрывах в Полтавской области. Также была объявлена воздушная тревога в Кривом Роге. Информации о разрушениях в результате атаки нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.

Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о взрывах на аэродроме в Кривом Роге и Долгинцево, на которых размещена украинская авиация. В результате удара техника получила повреждения. Ситуация на северном фланге Бахмута напряженная. В ходе продолжающихся оппозиционных боев, российским бойцам удалось взять под контроль позиции вдоль железной дороги.

Ожесточенное противостояние идет на Авдеевском участке фронта в районе Водяного и Опытного. Противник стягивает резервы для сдерживания российских сил.

Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО

ВСУ попытались перейти в контратаку под Ореховым, однако попав под огонь российской артиллерии, отступили.

Противник перебрасывает личный состав в центр населенного пункта Крынки. ВСУ удалось занять новые позиции к югу от села. Продвинуться дальше ВС РФ не дают.

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Во Франции раскрыли истинные потери ВСУ с начала спецоперации
Liberation: Украина потеряла не менее 200 тысяч военных с начала СВО
08 ноября 2023, 11:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Такие данные приводит французская газета Liberation.
«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание, однако источник не уточняется.

Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.

Ранее солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии ФСБ задержала пособника украинских спецслужб
08 ноября 2023, 10:34

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — заявили в ЦОС.
Мужчина применял заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он обещал дезертирам помощь со стороны спецслужб Украины и батальона «Азов*.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко
08 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/inga

В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.
«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», - написал Юров в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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В Совбезе заявили о попытках Киева атаковать три российские атомные станции
Патрушев заявил об атаках ВС Украины по трем российским АЭС
08 ноября 2023, 10:05

Фото: istock /rancho_runner

Киев пытался совершить атаку на 3 российские атомные электростанции. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по СНГ в Москве.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — заявил секретарь Совбеза.
Патрушев также напомнил, что 26 октября украинский БПЛА атаковал склад с ядерными отходами на территории Курской атомной электростанции. Также ВСУ несколько раз пытались атаковать электростанцию в Курчатове, находящая в 110 км от российско-украинской границы. Кроме того, 2 ноября появилась информация о то, что работник службы безопасности АЭС обнаружил дрон во время обхода электростанции. К счастью, устройство не сдетонировало и никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
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Российский спецназ атаковал дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР
Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВС Украины под Клещеевкой
08 ноября 2023, 08:08

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Сибирь» совершили атаку дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Одна из позиций содержала гранатометную огневую точку, которая распологалась на передовой. Об этом рассказал оператор беспилотного летательного аппарата изданию РИА Новости.

«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами», — рассказал военнослужащий.
Два дрона атаковали огневую точку ВС Украины, один из них попал около замаскированного орудия, другой уничтожил блиндаж. По словам оператора БПЛА, украинские военнослужащие часто боевые припасы и технику мусором или маскировочной сеткой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили в зоне СВО усовершенствованный управляемый снаряд  «Краснополь», который обладает повышенной точностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»
Ростех: военные РФ начали применять управляемый снаряд «Краснополь» в зоне СВО
08 ноября 2023, 07:31

Фото: istock / Alexyz3d

Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции на Украине усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом рассказали изданию РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали изданию.
При этом, подробно описывать характеристики и свойства улучшенной версии снаряда не стали по причине безопасности. 

Ранее сообщалось, что создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения. Ракета может размещаться внутри фюзеляжа самолета и имеет похожую дальность с ракетами, которые применяют на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполковник Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине
08 ноября 2023, 06:01

В 2024 году Владимир Зеленский может оказаться за пределами украинской территории, заявил бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Квятковски предположила, что вероятность того, что Зеленский останется на Украине, невелика, и в случае, если он все же останется, его судьба может быть связана с пребыванием в бункере. Она также подчеркнула, что эти события могут ознаменовать «конец».

Эксперт обратила внимание на последнее происшествие, связанное с гибелью помощника главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Геннадия Частякова, и указала, что оно свидетельствует о нарастающем кризисе в украинских политических и военных структурах. Она утверждает, что сейчас украинские политики и военные лидеры озабочены в первую очередь своим выживанием.

Квятковски также отметила, что информация о попытках Запада убедить Зеленского начать мирные переговоры с Россией создает для него «ужасное положение», так как мировое сообщество видит в нем не более чем «марионетку США». По ее мнению, «марионетке» надоело играть свою роль, и шоу приходит к концу.

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#переговоры
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Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
08 ноября 2023, 05:30

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение суток российские военные уничтожили около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и также нанесли урон двум бронированным машинам, танку и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что основные потери ВСУ были зафиксированы в районах Угледара и Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, провела атаку, в результате чего были нанесены удары по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны.

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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
08 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные танкисты, дислоцированные в Центральном военном округе, успешно устраняют опорные точки украинских военных под Красным Лиманом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло, что бойцы, использующие танки Т-80, активно выполняют боевое дежурство на направлении в Красный Лиман и наносят точечные удары по объектам украинских вооруженных сил. Данные операции зафиксированы средствами наблюдения и контроля.

Танкисты Центрального военного округа работают из укрытых позиций, ведут борьбу на расстояниях до 5 километров, и поражают цели, включая позиции минометов, маршруты отхода и передвижения украинских военных.

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