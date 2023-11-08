Последние новости СВО: что впервые применили ВС РФ на фронте, где отступили ВСУ

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В зоне проведения спецоперации российская армия начала применять усовершенствованную версию снаряда с повышенной точностью. Противник, несмотря на потери, пытается закрепиться на нескольких участках фронта и стягивает резервы. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ пытаются атаковать, и на каких направлениях инициативу перехватили российские бойцы.
Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»
В зоне проведения СВО российские бойцы начали применять снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения
Российская армия применила на линии фронта зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России. Головки снаряда оснащены системой самонаведения, что позволяет наносить удары точно по цели.
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
ВС РФ удалось уничтожить около 70 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, урон нанесен двум бронированным автомобилям и танку.
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара Киева по Донецку
Восьмого ноября в 23:00 по мск пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
Украинские формирования провели одну из самых масштабных атак на ДНР 7 ноября. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 9:00 до 21:00, территория региона подверглась атакам 13 раз. В результате происшествия более 20 человек погибли.
Взрывы на Украине
Издание «Общественное» сообщает о взрывах в Полтавской области. Также была объявлена воздушная тревога в Кривом Роге. Информации о разрушениях в результате атаки нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о взрывах на аэродроме в Кривом Роге и Долгинцево, на которых размещена украинская авиация. В результате удара техника получила повреждения. Ситуация на северном фланге Бахмута напряженная. В ходе продолжающихся оппозиционных боев, российским бойцам удалось взять под контроль позиции вдоль железной дороги.
Ожесточенное противостояние идет на Авдеевском участке фронта в районе Водяного и Опытного. Противник стягивает резервы для сдерживания российских сил.
Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
ВСУ попытались перейти в контратаку под Ореховым, однако попав под огонь российской артиллерии, отступили.
Противник перебрасывает личный состав в центр населенного пункта Крынки. ВСУ удалось занять новые позиции к югу от села. Продвинуться дальше ВС РФ не дают.
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