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На линии фронта продолжаются позиционные бои. ВСУ стремятся перехватить инициативу, однако несут потери и откатываются на прежние позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, в чем ВСУ обвинили киевских властей, читайте в материале «Радио 1».
Фрегат Черноморского флота ударил по объектам ВСУ
По объектам военной инфраструктуры ВСУ экипаж фрегата Черноморского флота России выпустил четыре крылатые ракеты комплекта «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все цели были поражены.
ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5
В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом
Противник лишился танка немецкого производства Leopard 1A5 через две недели после того, как он начал использоваться при ведении боевых действий. Об этом сообщает Forbes. Уничтожить машину ВСУ удалось силами российской артиллерии.
Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что киевские власти проигнорировали предупреждения военных о том, что на линии фронта нет достаточного количества людей. Кроме того, в рядах ВСУ неоднократно жаловались на недостаточный уровень подготовки бойцов.
По словам Кривоноса, правительство занимается пиаром вместо того, чтобы выполнять «элементарные вещи».
Украинский БПЛА обнаружили в Ейском районе Кубани
Беспилотник ВСУ был обнаружен на побережье Ейского района Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В результате падения дрона, никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.
Последние новости СВО
Российские военнослужащие продолжают идти в атаку у населенного пункта Крынки. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник испытывает нехватку боеприпасов и пытается эвакуировать раненых. По местам укрытия ВСУ в Крынках ВС РФ вели огонь из пушки 2С7 «Пион».
На Запорожском направлении бойцы ВС РФ уничтожили танк противника в районе Работино. ВСУ пытались атаковать российские позиции, но были отброшены.
Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
На Авдеевском участке фронта продолжаются интенсивные бои. Противник стягивает подкрепление с других участков фронта. Несмотря на попытку ВСУ перехватить инициативу, ВС РФ удалось продвинуться у насосной станции. Удерживают ранее занятые позиции ВС РФ на Времьевском выступе.
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Анастасия Крестьянова