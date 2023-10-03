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Последние новости СВО: где продвинулись ВС РФ и на каких участках наступают ВСУ

03 октября 2023, 10:49
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие увеличили зону наступательных действий на линии боевого соприкосновения. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытается атаковать противник и какие снаряды применяют ВС РФ для поражения живой силы ВСУ.

ВС РФ применили «Тельник» в ходе СВО


Российские военнослужащие применяют новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» для танков Т-90М в зоне проведения спецоперации. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков пояснил, что такие снаряды используются для повышения эффективности борьбы с живой силой противника. Об этом он рассказал изданию «Красная Звезда». По его словам, в снарядах содержатся поражающие элементы, которые взрываются в заданных точках, что позволяет наносить точечные и массированные удары по позициям противника.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью сигналы оповещения прозвучали в районе Николаева. Украинское издание «Зеркало недели» также сообщило о взрывах в пригороде Днепропетровска. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ
Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ

ВСУ обстреляли Брянский поселок кассетными боеприпасами


ВСУ применили кассетные боеприпасы для обстрела приграничного поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек.

Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о попытках ВСУ перейти в атаку в районе Торского выступа. Попытки наступления противника были пресечены российскими военнослужащими. Также ВС РФ вынудили противника отойти на ранее занимаемые позиции при попытке вылазки ВСУ в районе Красногоровки. Продолжаются бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Небольшое продвижение ВС РФ наблюдается в районе балки Грушевой. Российские бойцы отбросили противника и перешли в атаку.

На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжили наступление на Новопрокоповку, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Российские военнослужащие в районе Новокалинова увеличили зону проведения наступательных действий и их интенсивность. На Угледарском направлении российские бойцы пытаются перехватить инициативу. На линии фронта около населенного пункта Марьинка по-прежнему ВС РФ идут в штурм.

Обстановка остается напряженной на Бахмутском направлении. ВКС РФ удалось перейти в атаку и нанести удары по позициям украинских группировок в Андреевке. Под обстрелом противника российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке.

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#дроны
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СК обвинил главу разведки Украины в атаках БПЛА на Россию
СК обвинил в атаках БПЛА на Россию главу разведки Украины Буданова
03 октября 2023, 09:30

Фото: istock / aapsky

Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины. Информацию сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные ведомства.

«Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку», — сообщили в СКР.
В скором времени следствие собирается объявить их в розыск и выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Российские танки Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО
Генерал Салюков: ВС России впервые применили для Т-90М снаряды «Тельник» в СВО
03 октября 2023, 08:35

Фото: istock / Evgeny555

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о применение осколочно-фугасных снарядов «Тельник» для Т-90М в ходе специальной военной операции. По словам генерала, снаряды прошли все испытания и должны на высоком уровне зарекомендовать себя в бою.

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — рассказал Салюков.

Снаряды обладают готовыми поражающими элементами, которые взрываются в воздухе в заданных точках. Это делает их ​эффективными ​против живой силы противника, включая операторов противотанковых управляемых комплексов FGM-148 Javelin, производства США.

Главком отметил, что эти снаряды могут использовать только в работе танков «Прорыв», так как для них нужна специальная аппаратура. Во время испытаний установили, что эти снаряды превышают  в 6-8 раз по силе удара своих аналогов снарядов 3ОФ26.

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#снаряд
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ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами
03 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Информацию сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек» , — рассказал Богомаз.
На месте обстрела обследуют территории, работы ведут оперативные и экстренные службы.

Климовский район является одним из приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#боеприпас
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В США рассказали о планах России против Украины
Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для наступления на Украине
03 октября 2023, 07:03

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Плохие новости для нас (США — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — заявил он.
Как считает Макгрегор, армия России отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к наступлению на запад. По мнению экс-советника, это плохая новость для Соединенных Штатов. 

«Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо», — сказал полковник.
Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия навредила Америке при помощи их же собственной глупости. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запад
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ВСУ минируют населенные пункты кассетными боеприпасами, сообщил сапер ЗВО
Сапер ЗВО сообщил о минировании ВСУ населенных пунктов кассетными боеприпасами
03 октября 2023, 06:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные проводят удаленное минирование населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Луганской Народной Республике с использованием кассетных боеприпасов, сообщил командир саперного взвода из Западной группировки войск с псевдонимом «Кельвин» в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что эти боеприпасы представляют опасность, так как могут взорваться, если к ним прикоснуться. Таким образом, мирные кварталы населенных пунктов подвергаются минированию, представляя угрозу для жителей.

Ранее сообщалось, что несколько домов в Лисичанске, ЛНР, были разрушены в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил, но, по данным властей, в результате инцидента никто не пострадал.

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#сво
#всу
#дроны
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Союз ветеранов СВО: ВСУ используют дроны с отравляющими веществами
03 октября 2023, 05:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Союзе ветеранов СВО заявили, что ВС Украины стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха». Их заметили в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Они скидывают с квадрокоптеров «Черемуху» на наших бойцов в окопах», — рассказали в союзе.

Отмечается, что такие гранаты начинены хлорацетофеноном (слезоточивым отравляющим веществом), которое вызывает жжение в горле, кашель, ожоги на коже и боль в глазах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Южнодонецком направлении пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ
Российские силы пресекли на Южнодонецком направлении наступление семи групп ВСУ
03 октября 2023, 05:55

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военные успешно остановили наступление семи групп пехоты, принадлежащих украинским вооруженным силам, на направлении Южнодонецкого сектора. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.
Подразделения группировки «Восток» на Южнодонецком направлении совместно с поддержкой артиллерийского огня успешно остановили наступление семи групп пехоты противника. Одна из групп направлялась в сторону поселка Приютное, а другая двигалась в направлении Новомихайловки.

Артиллерия провела удачные удары по временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. Также были поражены склад боеприпасов и пикап с боевиками из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Силами огнеметной системы «Солнцепек» был уничтожен склад боеприпасов и скопление противника в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одно FH70 и одно «Мста-Б» артиллерийское орудие, а также четыре минометных расчета.

Кроме того, авиация нанесла успешные удары по местам сконцентрирования подразделений 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в Макаровке и Старомайорском, а также по скоплениям противника в районах Новомихайловки и Урожайного.

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#всу
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Пушилин: ВС РФ уничтожат новые оружейные заводы на Украине
03 октября 2023, 05:02

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые оружейные производства и военные заводы, появившееся на Украине с помощью западных союзников, будут уничтожены ВС РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин подчеркнул, что новые объекты по производству оружия на Украине автоматически становятся законными целями для российской армии.

«Поэтому я здесь могу сказать с уверенностью: как-то кардинально на соотношение сил на линии фронта это не повлияет. Но исход войны здесь для меня абсолютно очевиден», — выразил своё мнение политик.

По его словам, мировые оружейные компании используют Украину как полигон и рекламную площадку для своей продукции, зарабатывая на вооружённом конфликте.

«Кто-то просто больше заработает денег, кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского», — заключил Денис Пушилин.

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Экс-разведчик Риттер: Украина может избежать гибели, если втянет НАТО в конфликт
03 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Sefa kart

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что Украина могла бы избежать гибели, если бы провоцировала Россию и вовлекала НАТО в конфликт. Риттер дал интервью Rock FOXX, где он поделился своими взглядами на текущую ситуацию.
По его мнению, Украина стремится к изменению сложившейся ситуации и видит единственный путь в провокациях против России, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вмешаться в конфликт. Он считает, что украинский режим будет стремиться наносить удары по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию со стороны Москвы.

Однако он полагает, что НАТО не вступит в конфликт, пока не увидит оправдания для такого шага со стороны России. По мнению Риттера, Москве достаточно просто подождать и не проявлять агрессию, что является высшим проявлением компетентности со стороны российского руководства.

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