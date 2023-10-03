Последние новости СВО: где продвинулись ВС РФ и на каких участках наступают ВСУ

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Российские военнослужащие увеличили зону наступательных действий на линии боевого соприкосновения. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытается атаковать противник и какие снаряды применяют ВС РФ для поражения живой силы ВСУ.
ВС РФ применили «Тельник» в ходе СВО
Российские военнослужащие применяют новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» для танков Т-90М в зоне проведения спецоперации. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков пояснил, что такие снаряды используются для повышения эффективности борьбы с живой силой противника. Об этом он рассказал изданию «Красная Звезда». По его словам, в снарядах содержатся поражающие элементы, которые взрываются в заданных точках, что позволяет наносить точечные и массированные удары по позициям противника.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью сигналы оповещения прозвучали в районе Николаева. Украинское издание «Зеркало недели» также сообщило о взрывах в пригороде Днепропетровска. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ
ВСУ обстреляли Брянский поселок кассетными боеприпасами
ВСУ применили кассетные боеприпасы для обстрела приграничного поселка Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о попытках ВСУ перейти в атаку в районе Торского выступа. Попытки наступления противника были пресечены российскими военнослужащими. Также ВС РФ вынудили противника отойти на ранее занимаемые позиции при попытке вылазки ВСУ в районе Красногоровки. Продолжаются бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Небольшое продвижение ВС РФ наблюдается в районе балки Грушевой. Российские бойцы отбросили противника и перешли в атаку.
На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжили наступление на Новопрокоповку, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Российские военнослужащие в районе Новокалинова увеличили зону проведения наступательных действий и их интенсивность. На Угледарском направлении российские бойцы пытаются перехватить инициативу. На линии фронта около населенного пункта Марьинка по-прежнему ВС РФ идут в штурм.
Обстановка остается напряженной на Бахмутском направлении. ВКС РФ удалось перейти в атаку и нанести удары по позициям украинских группировок в Андреевке. Под обстрелом противника российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке.
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