Последние новости СВО: где ВС РФ обернули в бегство ВСУ и какие позиции заняли

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Противник пытается идти в атаку на нескольких направлениях фронта, но терпит неудачи. ВС РФ уничтожают технику и личный состав ВСУ, заставляя оппонента отступить. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях на линии боевого соприкосновения и о том, где российские бойцы отодвинули противника и контратаковали.
Группировка «Юг» отбила пять атак ВСУ
Российские бойцы отбили пять атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев, пишет РИА Новости. По словам собеседника агентства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, один танк, три бронированные машины, 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие M119.
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Активные бои продолжаются на Херсонском направлении. Противник перебрасывает резервы на Времьевский участок для наступления, однако российские бойцы перехватывают инициативу и идут в атаку, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытались продвинуться к Подстепному, однако попали под огонь российской артиллерии. В Песчановке противник также потерпел неудачу и отошел на ранее занимаемые позиции на правом берегу Днепра.
Российским бойцам удалось сдержать позиции у железной дороги восточнее Андреевки и Клещеевки. Противник продолжает попытки отбить ранее занятый ВС РФ террикон. На Запорожском направлении ВСУ после артобстрелов атаковали у Вербового.
На Бахмутском направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки атак. Позиции противника под огнем ВС РФ в Хромовом.
Неприятная ситуация для украинских группировок сложилась на Донецком направлении. ВС РФ продвинулись в районе Первомайского за линию прудов. Противник пытается вернуть позиции и атакует на южных подступах к Авдеевке.
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