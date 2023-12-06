Последние новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ, куда отступил противник

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Российские бойцы продолжают наносить удары по местам дислокации противника, уничтожая военную технику и живую силу ВСУ. На нескольких участках фронта ВС РФ удалось расширить зону контроля. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинские формирования были вынуждены отступить, расскажет редакция «Радио 1».
ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские артиллеристы нанесли удар по транспорту противника на Краснолиманском направлении, который перевозил боеприпасы и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на указанном участке фронта была пресечена ротация противника. Информацию о перемещении украинских войск артиллеристы ВС РФ получили от разведывательной группы, после чего нанесли точный удар по цели.
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Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
Экипажи российских танков уничтожили замаскированные позиции противника и его живую силу на Купянском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Места дислокации ВСУ были выявлены с помощью БПЛА, уточнили в Минобороны РФ.
Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового
Российские десантники продвинулись на один километр в районе села Вербовое на Ореховском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы очищают лесополосы и работают над возвращением опорных пунктов, рассказали авторы портала.
Также сообщается, что потери ВСУ в ходе боев на Ореховском направлении составили несколько сотен человек.
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Часов Яра
На подходе к городу Часов Яр в ДНР, российские бойцы нанесли удар по частям противника. ВСУ не выдержали натиск ВС РФ и спешно отступили. Об этом пишет издание «Лента.ру». В результате атаки, российским военным удалось перерезать трассу Артемовское - Часов Яр, по которой шло снабжение противника.
Последние новости СВО
ВС РФ продолжили наступление на северном фланге Бахмута. Удалось расширить зону контроля в районе Вильнянского питомника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Ожесточенные бои идут за высотные точки в окрестностях Клещеевки. Незначительное продвижение ВС РФ зафиксировано к северу села.
Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия
На северном фланге Авдеевки российские военные вклинились в передовые позиции противника. Зона контроля расширена в районе Авдеевского завода.
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