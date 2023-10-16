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Последние новости СВО: где ВСУ возобновили наступление и какие позиции заняли ВС РФ

16 октября 2023, 10:22
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратаковать на Сватовском направлении. На Купянском участке фронта противник потерял до двух рот личного состава и несколько единиц боевой техники. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российским бойцам и как развиваются события в зоне проведения СВО.

ВС РФ уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении


За одни сутки боев на Купянском направлении ВСУ лишились до двух рот личного состава. Также были уничтожены две бронемашины и один танк. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с агентством ТАСС. По его словам, ВС РФ применили для нанесения ударов по местам дислокации противника истребители Су-34.

Взрывы на Украине


Через некоторое время после объявления воздушной тревоги в трех областях Украины были слышны взрывы, сообщает «Зеркало недели». По информации портала, взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области и Днепре Днепропетровской области. Власти страны не сообщали о повреждениях.

ВСУ обстреляли Белгородскую область


Члены украинской группировки продолжают осуществлять попытки атак российских территорий. ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших в результате происшествия нет.

Последние новости СВО


На линии боевого соприкосновения продолжаются бои. ВСУ пытаются перехватить инициативу на Сватовском направлении и перебрасывают резервы для укрепления позиций. ВС РФ продолжают отражать наступательные действия противника и переходят в наступление в районе Макеевки. На Донецком направлении у Авдеевского укрепрайона ВС РФ установили огневой контроль над путями снабжения ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник продолжает обстреливать района Донецка, применяя кассетные боеприпасы. В результате массированных атак погибли три человека, восемь получили ранения.

Продвинуться российским бойцам удалось на Ореховском участке фронта. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в посадках на рубеже Работино — Вербовое. В наступление идут российские подразделения у Новопрокоповки. Удалось отбить атаку противника в районе населенного пункта Копани.

В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

На Угледарском направлении после некоторого затишья ВСУ возобновили наступательные действия. Продвинуться противнику не удалось. Российские бойцы попытались вернуть утраченные ранее позиции на Бахмутском направлении в Андреевке и Клещеевке, сообщает телеграм-канал WarGonzo. Однако ВСУ по-прежнему занимают высокие точки и успеха достичь не удалось. Под огнем российской артиллерии позиции противника в Белой Горе, Александро-Шультине, Ивановском, Григоровке, Орехово-Васильевке, Васюковке, Раздоловке, Спорном.

ВСУ применяют средства дальнего поражения для обстрелов российских мест дислокаций в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке, Дубово-Васильевке, Краснополовке и Яковлевке. Российским бойцам удалось продвинуться на Луганском направлении. В районе Макеевки и Торского ВС РФ перешли в наступление. Новые позиции им удалось занять у Ивановки.

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#всу
#вс рф
#танк
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Русский солдат подорвал гранатой себя и нациста «Азова»*
«Русская весна»: Российский воин подорвал себя гранатой вместе с боевиком «Азова»*
16 октября 2023, 10:21

Фото: istockphoto/Vital Hil

Военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.
Где именно произошел бой, не сообщается. Россияне раздобыли видеозапись, которую вел один из украинских военнослужащих, и выложили ее в своем телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как солдаты из 3-й штурмовой бригады ВСУ, составленной из бывших боевиков «Азова»* атакуют российские позиции.

Из блиндажа вел огонь только один российский военнослужащий. Это ясно из того, как редко звучали одиночные выстрелы. Украинские штурмовики обстреливали укрытие со всех сторон. Когда ответный огонь прекратился, нацисты несколько раз крикнули русскому солдату, чтобы он сдавался. Ответа не последовало. Выстрелы из блиндажа также прекратились. Один из боевиков решил войти внутрь. Как только он спустился вниз, российский боец достал гранату и подорвал себя и врага. Вместе с кадрами на видеозаписи слышна нецензурная, но восхищенная и уважительная реакция украинца, который снимал происходящее.

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В Германии раскрыли правду о провале контрнаступления ВСУ
Генерал Виттманн: промедление поставок оружия Западом привели к провалу ВСУ
16 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/JARAMA

В провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину. Так считает немецкий генерал Клаус Виттманн.
«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», – отметил Виттман в эфире телеканала Welt.

По его словам, армия России получила много времени на строительство крепких и непробиваемых линий обороны из-за промедления в поставках вооружения на Украину.

Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.

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#оружие
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#украина
#армия россии
#всу
#запад
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Путин оценил потери Украины в контрнаступлении
Путин: Контрнаступление ВСУ не добилось результатов, только огромных потерь
16 октября 2023, 08:05

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли никаких результатов, при этом понесли огромные потери. Об этом российский лидер рассказал в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии поездки в Китайскую Народную Республику.

«Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал Путин.
После достижения договоренностей на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле Украина заявила, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя. Как считает Путин, украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как ВС РФ отошли от Киева.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Минобороны показало работу РСЗО «Град» на краснолиманском направлении СВО
16 октября 2023, 05:44

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы на краснолиманском направлении СВО реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ «Град-21» Центрального военного округа.
Артиллеристы российской группировки «Центр» во взаимодействии с беспилотниками и передовыми разведгруппами наносят огневое поражение по выполненным целям, среди которых опорные и наблюдательные пункты ВСУ, места размещения личного состава украинской армии, а также маршруты ротации бронетехники и кочующих огневых средств.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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Зыбинский: ВСУ потеряли на купянском направлении две роты бойцов и танк
16 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за одни сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также танк и две боевые бронированные машины. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Кроме того, по его словам, по четырём пунктам дислокации бригад ВСУ были нанесены авиаудары силами истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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В трёх областях Украины произошли взрывы
«Зеркало недели»: В Днепре, Миргороде и Кропивницком прогремели взрывы
16 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

На Украине в трёх областях произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет «Зеркало недели».
В публикации говорится, что взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области и Днепре Днепропетровской области.

Отмечается, что в Кировоградской области по беспилотникам сработали системы ПВО.

Взрывы также прогремели в подконтрольный Украине городах Херсоне и Запорожье.

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Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»
16 октября 2023, 04:11

Фото: iStock/Cavan_Images

Отставание Украины от России по количеству боеспособной бронетехнику неизбежно приведёт к поражению украинской армии уже в ближайшие три с половиной года, сообщает немецкое издание Merkur.
«Украина переживает сейчас "танковое фиаско". Она значительно уступает России: 2000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — сказано в статье.

Журналисты издания подчёркивают, что сейчас основная борьба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя происходит на танках Т-64. При этом половину своих бронемашин Киев уже потерял, а остальные выйдут из строя уже к 2027 году, после чего ВСУ неизбежно должны будут сдаться.

За шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции, сообщает портал Army Recognition. ​На данный момент собственное украинское танкостроение полностью приостановлено, а Киев напрямую зависит от поставок западной бронетехники.

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«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ
16 октября 2023, 02:31

Командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Об этом пишет Guardian.
«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», — цитирует издание слова военного.

Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#россия
#украина
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На купянском направлении уничтожили американскую БМП Bradley
15 октября 2023, 19:44

Фото: istockphoto/Leestat

Силами ЗВО была ликвидирована американская БМП на купянском участке фронта.
Силами Западного военного округа ликвидирована американская боевая машина пехоты Bradley на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам командир одного из подразделений ВС РФ, который выполняет задачи на данном участке, пишет РИА Новости.

Также ликвидирован украинский танк, зенитная установка, которая размещена на базе «Урала».

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

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