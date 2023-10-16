Последние новости СВО: где ВСУ возобновили наступление и какие позиции заняли ВС РФ

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ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратаковать на Сватовском направлении. На Купянском участке фронта противник потерял до двух рот личного состава и несколько единиц боевой техники. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российским бойцам и как развиваются события в зоне проведения СВО.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
За одни сутки боев на Купянском направлении ВСУ лишились до двух рот личного состава. Также были уничтожены две бронемашины и один танк. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с агентством ТАСС. По его словам, ВС РФ применили для нанесения ударов по местам дислокации противника истребители Су-34.
Взрывы на Украине
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Члены украинской группировки продолжают осуществлять попытки атак российских территорий. ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших в результате происшествия нет.
Последние новости СВО
На линии боевого соприкосновения продолжаются бои. ВСУ пытаются перехватить инициативу на Сватовском направлении и перебрасывают резервы для укрепления позиций. ВС РФ продолжают отражать наступательные действия противника и переходят в наступление в районе Макеевки. На Донецком направлении у Авдеевского укрепрайона ВС РФ установили огневой контроль над путями снабжения ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник продолжает обстреливать района Донецка, применяя кассетные боеприпасы. В результате массированных атак погибли три человека, восемь получили ранения.
Продвинуться российским бойцам удалось на Ореховском участке фронта. Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в посадках на рубеже Работино — Вербовое. В наступление идут российские подразделения у Новопрокоповки. Удалось отбить атаку противника в районе населенного пункта Копани.
В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
На Угледарском направлении после некоторого затишья ВСУ возобновили наступательные действия. Продвинуться противнику не удалось. Российские бойцы попытались вернуть утраченные ранее позиции на Бахмутском направлении в Андреевке и Клещеевке, сообщает телеграм-канал WarGonzo. Однако ВСУ по-прежнему занимают высокие точки и успеха достичь не удалось. Под огнем российской артиллерии позиции противника в Белой Горе, Александро-Шультине, Ивановском, Григоровке, Орехово-Васильевке, Васюковке, Раздоловке, Спорном.
ВСУ применяют средства дальнего поражения для обстрелов российских мест дислокаций в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке, Дубово-Васильевке, Краснополовке и Яковлевке. Российским бойцам удалось продвинуться на Луганском направлении. В районе Макеевки и Торского ВС РФ перешли в наступление. Новые позиции им удалось занять у Ивановки.
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