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Последние новости СВО: как ВСУ ударили по своим бойцам, где закрепились ВС РФ

05 декабря 2023, 10:15
Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Несмотря на ухудшение погодных условий, на фронте продолжаются позиционные бои. От активной обороны ВС РФ перешли в наступление на нескольких направлениях. О том, где атаку российских бойцов пытается сдержать противник, и какие позиции удалось занять ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ нанесли удар по своим солдатам


Украинские военные нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на российского солдата с позывным «Купол». Военнослужащие Украины вышли на связь через радиоканал и сообщили, что намерены сдаться и вернуться к своим семьям. Когда солдаты ВСУ подошли к указанному месту, их сослуживцы открыли огонь.

Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

По словам «Купола», киевскому режиму было не выгодно то, что бойцы могут сдаться ВС РФ.


ПВО сбила над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА


В ночь на пятое декабря система ПВО зафиксировала и уничтожила более 30 БПЛА противника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали для нанесения ударов дроны самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью в четырех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигналы оповещения сработали в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Также украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Винницкой области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

ВС РФ перерезали снабжение группировки ВСУ


Основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском направлении был перерезан добровольцами штурмовых отрядов ВС РФ. Об этом рассказал изданию РИА Новости представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

Он отметил, что трасса на указанном направлении была последней, по которой шла техника, вооружение и продовольствие для ВСУ.


Последние новости СВО


Несмотря на ухудшение погодных условий, активность российских бойцов выросла на всех участках фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На Купянском направлении ВС РФ уничтожили очередную переправу противника.

ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции на Соледарском направлении. Российские бойцы заняли западные окраины Бахмута. Продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки.

Противник пытается остановить наступление ВС РФ в районе Авдеевского завода. Однако российским военным удается расширить зону контроля. Также перешли в наступление российские бойцы на Ореховском участке фронта в районе Работино.

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#минобороны рф
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#пво
#воздушная сво
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На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины
05 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины. Об этом сообщает обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
По мнению Лейроса, задача парламентариев и журналистов Запада заключается в объяснении того, что это противостояние невозможно выиграть, поэтому больше нет смысла продолжать поддержку в неограниченных размерах для Украины. Обозреватель уверен, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины является своего рода западным признанием о скорой катастрофе. 

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Отмечается, что в Европейском союзе также назревает кризис из-за Украины. 

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#сша
#евро
#кризис
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#нато
#сво
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Минобороны РФ: Российские системы ПВО уничтожили более 40 БПЛА ВСУ
05 декабря 2023, 09:56

Фото: istockphoto/vladj55

Ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.
Как сообщили в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ, сначала Вооруженные силы РФ сумели уничтожить 22 беспилотника противника и перехватить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 13 дронов противника. Затем, около шести утра, российские военные обезвредили еще шесть украинских БПЛА над акваторией Азовского моря.

Около восьми часов утра было полностью возобновлено движение в обе стороны по Крымскому мосту, которое было перекрыто в течение примерно четырех часов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически каждый день пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России с помощью беспилотников, которые перехватывают российские системы ПВО.

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#военные
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#регионы
#вооружённые силы рф
#всу
#пво
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Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в спецоперации
Киселев: В случае поражения РФ в СВО мир ждет новая колониальная система
05 декабря 2023, 08:55

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Россия не может проиграть в специальной военной операции, так как не останется государства, способное к поддержанию ядерного баланса с Соединенными Штатами Америки. Мир окажется в новой колониальной системе, заявил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира«», — заявил Киселев в ходе выступления на пятом Всемирном медиа-саммите.
Он также добавил, что если представить проигрыш России, то не будет станы, которая сможет поддерживать баланс в ядерном оружии с США и мировое соотношение сил. РФ будет расчленена, а  мировое соотношение изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что Штатам нужны ресурсы, а в Европе привыкли жить по колониальной модели. 

Киселев заверил, что этого не случится, но хочется верить, что все коллеги понимают роль России в происходящем.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#медиа
#операции
#мир
#рф
#сво
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ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат
РИА Новости: ВСУ убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться в плен России
05 декабря 2023, 08:02

Фото: istock / zabelin

Вооруженный силы Украины нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов, захотевших сдаться в плен войскам РФ. Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол, сообщают РИА Новости.

«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — рассказал замкомандира.
Ранее сообщалось, что Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
#удар
#всу
#военные
#вс рф
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ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
05 декабря 2023, 06:32

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская ПВО ночью 5 декабря уничтожила и перехватила над территорией Крыма и акваторией Азовского моря более 30 украинских БПЛА. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что 22 беспилотника были ликвидированы, ещё ​13 ​перехвачены российскими силами.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
МО РФ: Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
05 декабря 2023, 05:01

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировала группу пехоты ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций под Соледаром», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что задачу по уничтожению противника выполняли тульские десантники, которые получили координаты ВСУ  от разведгруппы с БПЛА. В Минобороны добавили, что кроме пехоты в опорном пункте был ликвидирован боекомплект противника, предназначенный для артиллерии.

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ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
05 декабря 2023, 04:28

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово на Донецком направлении, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».
«На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов — и оборона противника полностью рухнет», — цитирует агентство слова собеседника.

Он уточнил, что дальше вглубь позиций противника в районе Курахово, контролируемого Киевом, идёт сеть защитных укреплений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Винницкой области Украины прогремел взрыв
«Общественное»: В Винницкой области Украины прогремел взрыв
05 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/RamonCast

В Винницкой области Украины произошел взрыв, звучит воздушная тревога. Об этом сообщает «Общественное».
«В Винницкой области был слышен звук взрыва», — проинформировал телеканал.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Тернопольской и Хмельницкой областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
#сво
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В четырех областях Украины звучит воздушная тревога
В Харьковской, Николаевской и ещё двух областях Украины звучит воздушная тревога
05 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что в Харьковской области тревога была объявлена в 20:34 (21:34 мск). В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала с 22:01 по 22:03 (с 23:01 по 23:03 мск).

Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#сша
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#тревога
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#всу
#вс рф
#киев
#воздушная тревога
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