Последние новости СВО: какие позиции оставили ВСУ, где наступают ВС РФ

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В зоне проведения СВО продолжаются бои по всей линии фронта. Российским военнослужащим удается перехватить инициативу и идти в наступление сразу на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ были вынуждены отступить и на каких участках ВС РФ перешли в атаку.
ВСУ оставили позиции у Соледара
На Донецком направлении в районе населенного пункта Соледар украинские формирования оставили рубежи и отошли на второстепенные позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ предприняли такие действия из-за постоянного давления российских войск.
Авиация ВС РФ нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ
Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям противника на Купянском направлении. Для совершения атак были задействованы экипажи ударных вертолетов, самолеты штурмовой авиации и воздушно-десантная бригада. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки
РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
За прошедшие сутки украинские формирования 24 раза обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили в общей сложности 84 снаряда. В результате атаки два человека получили ранения.
Последние новости СВО
Расширить зону огневого контроля украинская группировка попыталась в районе Новодонецкого и Новомайорского. ВС РФ вынудили противника отступить, отразив все атаки ВСУ.
По информации телеграм-канала WarGonzo, в наступление российские бойцы пошли в районе населенного пункта Макеевка, Ивановка, Сеньковка. Встречные бои продолжаются на Бахмутском направлении. ВС РФ ведут плотный обстрел позиций противника, однако ВСУ пытаются взять контроль над железнодорожной веткой у Андреевки.
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Анастасия Крестьянова