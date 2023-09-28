Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ и где идут активные бои

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Украинские военнослужащие продолжают вести огонь по приграничным российским регионам. На некоторых участках фронта противник пытается атаковать, но ВС РФ удается сдерживать наступательные действия. О том, где ВСУ идут в наступление и на каких позициях закрепились российские войска, расскажет редакция «Радио 1».
Очередная группа ВСУ сдалась в плен
В Минобороны РФ сообщили об очередной сдаче в плен военнослужащих украинской группировки. ВСУ продолжают атаки на Запорожском направлении, однако в ходе неудачной попытки наступления, сдались в плен в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки.
ВСУ хаотично бьют по Лисичанску
Российская разведка обнаружила гаубичную батарею, с помощью которой ВСУ наносили удары по Лисичанску и ближайшим его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале. Он заявил, что оружие вело обстрелы в хаотичном порядке и уже изрядно износилось. Кочующая батарея противника была обнаружена в районе Белогоровки.
ВСУ ведут обстрелы приграничных районов РФ
Украинские военнослужащие продолжают обстреливать приграничные российские регионы. За минувшие сутки ВСУ несколько раз ударили по объектам в Курской области. В пяти селах повреждены жилые дома, один человек получил ранения. Обстрелам также подвергается Белгородская область.
Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы
Последние новости СВО
Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о продолжении штурмовых действий ВС РФ на Донецком направлении. ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ в Новомихайловке, Авдеевке и Северном. Противник ведет огонь по российским позициям в районах Донецка и Горловки. ВС РФ удалось пойти в атаку на Угледарском участке. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Украинские военнослужащие пытаются прорваться за железнодорожную ветку, но находятся под плотными ударами со стороны ВС РФ. В Курдюмовке и Бахмуте позиции российских бойцов продолжаются обстреливаться противником.
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Анастасия Крестьянова