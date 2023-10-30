Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ, почему приостановлено наступление

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На всей линии фронта продолжаются позиционные бои. Непогода вынуждает противника приостанавливать наступление и готовить места дислокации к зимней обороне. Редакция «Радио 1» расскажет, на каком участке фронта ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ, и где украинские боевики улучшили позиции.
ВСУ сворачивают наступление
Полковник в отставке, представитель аналитической организации «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent рассказал, что украинское командование приняло решение о приостановке наступательных действий на Купянском и Авдеевском направлениях.
ВСУ готовят позиции к зимней обороне
Противник возводит инженерные заграждения в виде колючей проволоки, длиной в 200 метров, что может говорить о подготовке позиций к зимней обороне. Об этом изданию РИА Новости рассказал боец спецназа «Сибирь» с позывным «Ворон» Южной группировки войск ВС РФ. По его словам, усиленная подготовка идет в районе Клещеевки на Артемовском участке фронта.
О проведении работ по подготовке позиций противником сообщили наблюдательные посты ВС РФ.
ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника
Члены украинский группировки нанесли ракетный удар по школе в населенном пункте Новочервоное в ЛНР. Об этом сообщила администрация Троицкого района республики в телеграм-канале. В результате атаки никто не пострадал. Снаряд рухнул в нескольких метрах от здания образовательного учреждения. Повреждены фасад школы, двери и окна.
В США двумя словами описали ситуацию на Украине
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, взрывы были слышны в пригороде Днепропетровска. Информации о разрушениях нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.
ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ
В Минобороны РФ сообщили, что в результате точного удара, ВС РФ удалось уничтожить диспетчерско-командный пункт противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Для атаки российские бойцы использовали БПЛА и высокоточное оружие.
Последние новости СВО
Позиционные бои продолжаются на всей линии фронта. ВСУ предприняли попытку продвижения к северу от Клещеевки на Бахмутском направлении, но были отброшены на исходные позиции. На Времьевском участке фронта продолжается борьба за балку Грушевую к северо-востоку Приютного, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Противник был вынужден эвакуироваться на правый берег на Херсонском направлении. Штурмовые группы ВСУ попытались пробиться к Песчановке, но были остановлены огнем российской артиллерии, после чего отошли.
В районе бывшего Антоновского моста российские войска уничтожили одну из лодок с десантом ВСУ.
В населенном пункте Крынки ВСУ смогли занять уверенные позиции и закрепиться. Под контролем боевиков находится центр поселка. ВС РФ пытаются зачистить территорию, однако процесс усложняется плотным огнем артиллерии противника.
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