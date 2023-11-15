Последние новости СВО: обстановка на Днепре, где ВС РФ сорвали наступление ВСУ

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Российским военным удалось перехватить инициативу на нескольких направлениях. Противник продолжает идти в атаку, лишаясь личного состава и техники западного образца. Военные эксперты уверены, что вскоре ситуация на линии фронта окончательно обернется в пользу ВС РФ. О том, где имеет тактические успехи российская армия, и где пытается атаковать противник, читайте в материале «Радио 1».
Спецназ уничтожил украинский БМП под Клещеевкой
Бойцы отряда специального назначения «Сибирь» уничтожили боевую машину пехоты противника под Клещеевкой. Об этом пишет издание РИА Новости. Командир отряда сообщил, что ВСУ на протяжении нескольких дней «нагло и дерзко» обстреливали российские позиции под населенных пунктом из БМП. Спецназ «Сибирь» обнаружил позицию противника и уничтожил его боевую машину.
Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами
Левый берег Днепра будет очищен от ВСУ в ближайшие дни
Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ потерпели неудачу при попытке перебросить свои подразделения на левобережье Днепра. Об этом он рассказал изданию «Известия».
Эксперт выразил уверенность в том, что к 27 ноября на левом берегу Днепра не останется вражеских формирований. Он пояснил, что те небольшие группы, которые сформированы ВСУ, будут разгромлены российской артиллерией.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Минувшей ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале городской администрации украинской столицы. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Украинские войска пошли в наступление в направлении населенного пункта Работино, однако были разгромлены ВС РФ, пишет издание Myśl Polska. Авторы статьи пояснили, что командование ВСУ бросило основные силы и технику в бой за Работино, однако военные попали в подготовленную российской армией ловушку. Издание также сообщает, что значительное число бойцов ВСУ и иностранной техники были уничтожены на минных полях.
Последние новости СВО
Продолжаются операции по охвату Авдеевского укрепрайона. Командование российскими войсками приняло решение об уничтожении позиций массированным огнем.
Также российские бойцы имеют успех под Клещеевкой. ВС РФ закрепились на северном направлении поселка и сумели продвинуться вдоль лесопосадок.
Обстановка на северном фланге стабилизируется. ВС РФ вытеснили врага из населенного пункта Степовой. Также российским военным удалось расширить зону контроля возле села Первомайского.
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