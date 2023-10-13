Последние новости СВО: обстановка на фронте, где удалось закрепиться ВСУ

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года в объединенную группировку российских войск приняли 357 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими, принятыми по контракту.