Последние новости СВО: обстановка на фронте, где удалось закрепиться ВСУ

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Несмотря на осеннюю распутицу, на нескольких направлениях фронта активизировались бои. Российские военные пытаются перерезать трассу снабжения войск противника, ВСУ предпринимают попытки закрепиться у железнодорожной ветки в районе Андреевки. О том, где развернулись самые активные столкновения, и на каких направлениях идут в атаку ВС РФ, расскажет Редакция «Радио 1».
Взрывы на Украине
Минувшей ночью в Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области. Власти Украины не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.
ВСУ атаковали Брянскую область
Об очередной попытке террористической атаки со стороны ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотник самолетного типа был перехвачен силами РЭБ. В результате падения дрона, произошел взрыв. Жертв среди населения нет.
Последние новости СВО
На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия. ВС РФ проводят операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Несколько опорных пунктов противника российским войскам удалось занять на Купянском направлении в районе населенного пункта Сеньковка. Также ВС РФ прорвали оборону украинской группировки и зашли в село Петровское. В населенном пункте идут боевые действия. Часть села находится под огневым контролем противника, сообщает телеграмм-канал «Рыбарь». В штурм идут российские военные в районе Марьинки.
На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступательные действия у Новопрокоповки, информирует портал WarGonzo. Российские бойцы вновь контратакуют у населенного пункта Вербовое. Под огнем ВС РФ позиции противника в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке.
В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ
Наземную атаку провели военнослужащие российских подразделений в направлении Золотой Нивы и в Никольских дачах. Активные бои идут на Луганском направлении. Российские бойцы перешли в наступление в нескольких районах области. Целью ВС РФ является прорыв к Северскому Донцу. В районе населенного пункта Торского российская армия атакует. Через левый берег Оскола ВСУ получают снабжение. ВС РФ предпринимают попытки для перерезания трассы.
Контратакуют бойцы ВС РФ на Бахмутском направлении. В районе Андреевки, где ВСУ сумели закрепиться у железнодорожного моста, идут активные столкновения. Позиции противника под российским огнем в Клещеевке, Ступочках, Часовом Яре, Миньковке, Васюковке и Спорном.
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