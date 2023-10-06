Последние новости СВО: обстановка на фронте, где закрепились ВС РФ

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На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. Противник пытается взять инициативу, несмотря на большие потери личного состава. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта удалось закрепиться ВС РФ и где ВСУ пытаются атаковать.
ВС РФ ударили по азовцам*
На краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли удар по штурмовым группам ВСУ. Более 40 боевиков группировки были уничтожены. Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 30 раз, выпустив 106 снарядов. В районе населенного пункта Горловка противник применил кассетные боеприпасы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в восьми областях Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в центре города. По его словам, атаки произошли в центральной части.
Кроме того, издание «Общественное» информирует о взрывах в Измайловском районе Украины. Также сообщалось о взрывах в украинской столице.
На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ
Последние новости СВО
Штурмовые отряды ВС РФ установили контроль над несколькими опорными пунктами противника на Старобельском направлении. На Времьевском участке российские войска провели несколько успешных атак в районе Заветного Желания. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
На южном фланге Бахмута продолжаются боевые действия. Несмотря на большие потери, ВСУ продолжают попытки взять инициативу над железнодорожной веткой у Андреевки. Противник пытается удержать плацдарм на Херсонском направлении и идти в атаку в направлении Приютного. Российские военнослужащие отбивают атаки противника и контратакуют к северу и северо-востоку в направлении Ровнополя. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo. На Донецком участке фронта ВС РФ также идут в наступление. Штурмовые действия продолжаются в Марьинке.
ВСУ пытаются идти в контратаку на северных окраинах Новопрокоповки. На Луганском направлении продолжается наступление российских войск у Торского и Макеевки. Под обстрелами российских войск позиции противника в Белогоровке, Подолах и Сеньковке.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Анастасия Крестьянова