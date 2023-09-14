Последние новости СВО: обстановка на фронте, какие позиции занял противник

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Минувшей ночью украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов инфраструктуры на территории РФ. О том, куда ВСУ нанесли удары, удается ли российским военным отражать атаки противника, и какая ситуация складывается в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов»
11 беспилотников сбито над Крымом
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В Министерстве обороны также сообщили о сбитых беспилотниках противника над территорией Крыма. Украинские военнослужащие выпустили 11 беспилотников, которые были обнаружены и перехвачены системами российской ПВО. Противник использовал дроны самолетного типа. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал.
Брянскую область атаковали дроны
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ силами ПВО в Брянской области. Позже, информацию об атаке беспилотниками подтвердил глава региона Александр Богомаз. В результате происшествия, никто не пострадал.
ВСУ обстреляли Курскую область
Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по двум заводам в Курской области. В результате обстрела поселка Теткино минометными снарядами, погиб один человек. Глава региона также добавил, что противник дважды открывал огонь по приграничному поселку Гордеевка, обошлось без жертв.
Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
Взрывы в Кривом Роге
Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге спустя час после того, как на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти страны призвали местных жителей не покидать укрытия и предупредили их о возможной ракетной атаке. По информации портала, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Последние новости СВО
По информации телеграмм-канала «Рыбарь», украинские военнослужащие продолжают обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В результате ударов, получили ранения шесть человек. В районе Новодонецкого и Новомайорского ВСУ продолжают наносить атаки по российским позициям, однако, ВС РФ справляются с натиском противника на данном участке. Аналогичная ситуация складывается у Приютного. ВСУ осуществили две атаки на российские позиции, однако, обе попытки наступления были отражены.
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Сводками с линии фронта поделился телеграмм-канал WarGonzo. Минувшей ночью шли бои на Запорожском направлении. Российские военнослужащие наносили удары по позициям ВСУ в районе села Работино. На южном фланге обороны Бахмута российские войска предприняли серию успешных контратак.
Противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.
На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Успешно атаковали российские войска на южном фланге обороны Бахмута.
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