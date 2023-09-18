Последние новости СВО: под чьим контролем Андреевка

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Сразу на нескольких направлениях фронта российские военнослужащие перешли в наступление. Несмотря на заявления киевских властей о взятии населенного пункта Андреевка по контроль ВСУ, за село продолжаются бои. О реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, расскажет редакция «Радио 1».
Украинский БПЛА сбит над Крымом
Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотниками противника объектов на территории РФ. Дрон был обнаружен российской системой ПВО и сбит над юго-западной частью полуострова Крым. Кроме того, ВСУ выпустили беспилотники по территории Тульской и Белгородской областях. Все БПЛА были перехвачены, пострадавших и разрушений нет.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы оповещения сработали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Власти страны не сообщали о каких-либо повреждениях до настоящего времени. Однако, портал «Военное обозрение» информирует, что ВС РФ ударили по объектам, посредством которых Украина перевозит военные грузы. Речь идет о портах в Одесской области. По информации издания, цели ударов достигнуты.
Последние новости СВО
Российские военнослужащие перешли в атаку на нескольких направления в зоне спецоперации. Так, ВС РФ произвели серию ударов по позициям украинских военнослужащих в населенных пунктах Орехов, Работино и Малая Токмачка. Сами оказались под обстрелами в Копанях, Токмаке, Ильченково и Новопокровке. Предприняли попытку наступательных действий российские военнослужащие со стороны Приютного. Бои за ранее утраченные позиции ВС РФ вели в районе Опытного и перешли к штурму действия в Марьинке. На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Андреевки, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о взятии села под контроль ВСУ, бои за населенный пункт продолжаются.
Также информацию о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины опроверг врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав подобные заявления «очередным вбросом». Украинские военные пытаются взять под контроль участок на этом направлении и вытеснить ВС РФ железнодорожную ветку. Противник также наносит удары по российским войскам в Заветном Желании, Старомлыновке и Новодонецком. Донецке и Опытном.
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Анастасия Крестьянова