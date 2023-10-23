Последние новости СВО: потери ВСУ на фронте, где ВС РФ улучшили позиции

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Украинские формирования продолжают применять кассетные боеприпасы для обстрела приграничных российских территорий. В зоне проведения СВО бои активизировались на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях на фронте и о том, где российским бойцам удалось улучшить позиции.
В ДНР рассказали о потерях ВСУ
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные силы несут существенные потери среди техники и личного состава. По его словам, количество жертв ВСУ возросло после начала активных боевых действий российских войск. Потери среди техники составляют сотни единиц. За последние 2-3 недели, ВСУ теряют огромное количество солдат, счет идет на тысячи, рассказал Гагин изданию РИА Новости.
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские формирования выпустили по территории Донецка три кассетных снаряда натовского производства. Об этом сообщается в телегам-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Боеприпасы были направлены в Куйбышевский район Донецка. Жертв среди населения удалось избежать.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении
Танк противника был обнаружен дроном армейского спецназа «Осман», после чего его координаты были переданы военным. С помощью противотанковой ракеты бронемашина ВСУ была уничтожена на Запорожском направлении.
Взрывы на Украине
В Херсонской области сбиты три ракеты ВСУ
Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о перехвате системой ПВО трех ракет противника, которые направлялись в сторону Крыма. В результате атаки жертв и разрушений нет.
ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ
В районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить авиационные средства поражения воздушных сил противника.
Последние новости СВО
На Купянское направление ВСУ продолжают стягивать резервы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Российские бойцы наносят удары по позициям противника и готовятся к контратаке.
Противник пытается прорвать линию обороны ВС РФ в районе Клещеевки и продолжает операцию по охвату Бахмута. ВС РФ пресекают попытки украинских формирований улучшить позиции и срывают вылазки диверсионных групп ВСУ к железнодорожной ветке.
ВС РФ удалось выровнять линию боевого соприкосновения на Авдеевском направлении. Бои активизировались в районе Петровского.
Российские военнослужащие улучшили позиции на Времьевском участке фронта и расширили зону контроля к северу от Приютного.
Ситуация на Херсонском направлении напряженная. На левом берегу Днепра противнику удалось создать плацдарм. Центр близлежащего села Крынки под огневым контролем ВСУ.
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Анастасия Крестьянова