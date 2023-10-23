Последние новости СВО: потери ВСУ на фронте, где ВС РФ улучшили позиции

Украинские военные силы несут огромные потерли за последние 2-3 недели. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости. Гагин рассказал, что количество жертв ВСУ серьезно увеличилось после начала активных действий войск РФ. Он также обратил внимание на то, что ВСУ потеряло большинство западного вооружения.