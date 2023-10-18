Последние новости СВО: сколько наемников на стороне ВСУ, где продвинулся противник

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Несмотря на большие потери личного состава и техники, ВСУ продолжают осуществлять попытки наступления. Российские бойцы отражают атаки и перехватывают инициативу на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ продвинулись, какие позиции заняли, и сколько иностранных наемников ведут боевые действия на стороне противника.
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Минувшей ночью противник вновь предпринял попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что дроны ВСУ были зафиксированы и перехвачены над акваторией Черного моря, в Курской и Белгородской областях. В результате происшествия никто не пострадал.
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Минобороны РФ озвучило число иностранных наемников в ВСУ
Российское оборонное ведомство сообщило, что на стороне ВСУ в военных действиях принимают участие 1940 иностранных наемников. Большинство солдат прибыли из Польши и США. Основное количество бойцов распределены по пехотным батальонам на Запорожском направлении.
Последние новости СВО
Российские бойцы продолжают наносить удары по военным объектам противника. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ поразили места дислокации украинских формирований в Одессе. Также массированный удар был нанесен по военному аэродрому ВСУ в Вознесенске. Сразу на нескольких направлениях российские бойцы перехватили инициативу и идут в наступление.
На Сватовском участке фронта российские войска пошли в атаку в направлении Макеевки. ВСУ стягивают резервы, однако остановить штурмовые группы ВС РФ им не удается. На острове Алешкинский российской артиллерией были остановлены несколько групп противника, пытавшихся продвинуться в направлении Алешек.
ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на Запорожском направлении российские бойцы также идут в атаку. С незначительными продвижениями ВС РФ удается отодвинуть украинские подразделения у Вербового. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе.
На Донецком направлении российские бойцы расширили зону контроля у Первомайского и Северного. Наносят удары по украинским позициям ВС РФ в Новомихайловке, Марьинке, Авдеевке, Ласточкине и Керамике. Противник бьет по местам дислокации российских военнослужащих в Донецке, Водяном, Опытном и Красногоровке.
Бои на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ продвинулись северо-восточнее Клещеевки. ВС РФ заняли позиции за железнодорожной веткой.
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Анастасия Крестьянова