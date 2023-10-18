Последние новости СВО: сколько наемников на стороне ВСУ, где продвинулся противник

В ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.