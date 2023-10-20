Последние новости СВО: ВСУ пошли в «мясные штурмы»

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В зоне проведения спецоперации продолжаются активные боевые действия. ВСУ пытаются добиться успеха и направляют бойцов в убийственные штурмы. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке на фронте и о том, где ВС РФ отражают атаки противника и переходят в наступление.
ВС РФ отбили 11 атак ВСУ
На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия. Российским военным удалось отбить 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Макеевка, Новоегоровка и Ивановка. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. Общие потери украинских солдат в результате столкновения превысили 70 человек, также был уничтожен танк, БТР M113 и три беспилотника.
ВСУ идут в «мясные штурмы»
Об отсутствии какой-либо военной тактики в рядах ВСУ рассказал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко. В беседе с изданием РИА Новости он сообщил, что противник пытается добиться хотя бы какого-то успеха и использует бойцов в убийственных «мясных штурмах». Такие действия прослеживаются на всех участках фронта, отметил эксперт.
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
Противник пытался атаковать территорию Белгородской области с использованием беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Российская ПВО зафиксировала и перехватила дрон около 23:00 по мск. Еще один беспилотник был сбит в 22:30. Жертв и разрушений нет.
Последние новости СВО
ВС РФ продолжают поражать военные объекты противника. В Павлограде в результате ударов российских бойцов, поражен химический завод, где проводилась сборка РСЗО «Ольха». Под российским огнем оказался комплекс в Сумах, в котором находился пункт дислокации ВСУ.
На Запорожском направлении ВСУ атаковали у Новопрокоповки. Украинские позиции под огнем российской артиллерии в Каменском, Орехове, Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке. На западном фронте усилились взаимные обстрелы, которые могут привести к активизации наземных боев.
«Шанс упущен»: Украинские эксперты признали провал ВСУ
Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что ВС РФ контратакуют на Угледарском участке, однако продвинуться не удалось. На Луганском направлении также инициатива за российскими бойцами. Наступление продолжается в районе населенного пункта Макеевка и Надежда.
На Донецком участке фронта продолжается атака со стороны ВС РФ в Марьинке и в районе Северного. Позиции украинских войск под огневым контролем ВС РФ в Новомихайловке, Александрополе Красногоровке, Невельском, Первомайском, Бердычах и Очеретине.
На Бахмутском направлении бои за преимущество над железнодорожной веткой продолжаются. Под ударами российских бойцов ВСУ в Андреевке, Богдановке, Миньковке, Звановке, Васюковке, Раздоловке. Противник наносит удары по местам дислокации ВС РФ в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке и Яковлевке.
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