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Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль

14 ноября 2023, 10:15
Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинские боевики опасаются, что западные союзники прекратят финансирование ВСУ, и ВС РФ одержат победу в конфликте. Редакция «Радио 1» расскажет, какие настроения в рядах украинской армии, почему противник заговорил об отступлении, и где имеют тактические успехи российские военные.

Система ПВО пресекла атаку БПЛА на Московскую область


Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО обнаружили и перехватили дроны противника, которые намеревались нанести удары по Московской, Тамбовской и Брянской областям.

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ


Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области


Неразорвавшийся дрон ВСУ был обнаружен на территории строящегося химического завода в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Прибывшие на место обнаружения беспилотника специалисты обезвредили взрывное устройство.
В результате атаки жертв нет. Крыша цеха получила незначительные повреждения.

Взрывы на Украине


В Херсоне прогремел взрыв, об этом сообщает издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы прозвучали в Харьковской области. По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

В ВСУ заговорили об отступлении до Львова


Украинские военные уверены, что без поддержки западных стран, ВСУ придется отступить от Львова. Об этом пишет издание Daily Beast.

Авторы статьи рассказали, что Запад может сократить помощь Украине на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Собеседники издания заявили, что без вооружения США Украина не сможет противостоять России, потому что у страны нет вооружения и боеприпасов.

Последние новости СВО


ВС РФ расширили зону контроля на севере, в районе Берховского водохранилища, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активное наступление российской армии зафиксировано на южном фланге Бахмута.

Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

На Херсонском направлении боевые действия активизировались. Противник попытался повредить дорогу из Алешек к Новой Каховке, чтобы нарушить снабжение ВС РФ на этом направлении.

Российским военным удалось улучшить позиции на Авдеевском участке фронта. Ожесточенные бои начались в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ «Виноградники».

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#сво
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В небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбиты БПЛА ВСУ
14 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре украинских беспилотных летательных аппарата Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, уточняется, что всего четыре беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областями с помощью дежурных средств ПВ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

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#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
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Член сборной Украины по рыбалке Билан сбежал после соревнований в Европе
14 ноября 2023, 09:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Профессиональный рыбак Артур Билан, не желая возвращаться на родину, сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке, который проходил в Италии.
Shot пишет, что Артур Билан, который жил в Харькове, сообщил, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его супруга и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе. Мужчина покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях прямо перед отъездом на Украину. Он ушёл пока все спали. Сообщение тренеру Билан написал на русском языке. 

Пока украинец планирует оставаться в Европе. 

Ранее другой украинский спортсмен — футболист Александр Роспутько — сбежал в РФ и попросил политубежище после матча юношеской лиги УЕФА между «Шахтёром» и «Антверпеном» в Бельгии.

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#спорт
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#военные
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Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область
14 ноября 2023, 08:34

Фото: iStock/Naypong

Дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника, которые пытались ​нанести удар по Московской, Тамбовской и Брянской областям. 

Ранее стало известно, что беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области.

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#московская область
#минобороны рф
#пво
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Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
14 ноября 2023, 08:25

Фото: iStock/valio84sl

Беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября. 

В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

После атаки в крыше цеха обнаружили три отверстия. Прибывшие на место происшествия специалисты смогли успешно обезвредить взрывное устройство.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. 

Вчера беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину.

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#беспилотник
#специалисты
#происшествия
#атака
#брянская область
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Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту
14 ноября 2023, 07:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Новобранцы в Вооруженные силы Украины получают поношенную форму и средства защиты, об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«На одном из «сортировочных» пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По словам эксперта, тем новобранцам, которые рискнули открыто выразить своё недовольство, командование предложило приобрести новую форму за собственные деньги. А тех, кто продолжит возникать, привлекут к дисциплинарному наказанию и отправят в штурмующее отделение.

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#имущество
#сво
#Харьков
#андрей марочко
#лнр
#всу
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Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
14 ноября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре. Об этом военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» рассказал РИА Новости.
«Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#украина
#россия
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Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ
14 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/aapsky

Российский беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил 9 танков, из которых четыре немецких машины Leopard, а также 22 единицы другой техники и около 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.
«Погодные условия дают противнику крайний шанс провести наступление до ухудшения климата, поэтому они настырно идут на нас и широко задействуют технику. Как только настанет распутица, технику задействовать не получится. Впрочем, у них и так не получается, потому что наши военные ее выбивают», — отметил собеседник агентства.

Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР начал активно участвовать на Запорожском направлении СВО в составе одной из дивизий ещё в сентябре 2022 года. В итоге за год его подразделение уничтожило и вывело из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, сегодня западные страны не располагают технологиям, способными бороться с российскими беспилотниками. В то же время украинские боевики, столкнувшиеся с дронами в условиях реального поля боя, говорят, что даже удары артиллерии не настолько страшны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#сво
#вс рф
#украина
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Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*
Минобороны: Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*
14 ноября 2023, 05:17

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация группировки на Краснолиманском направлении нанесла удары по националистам украинской бригады спецназначения «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка национальной гвардии Украины», — говорится в публикации.

Савчук добавил, что российская артиллерия в районах населенных пунктов Торское, Ямполь, Кировск и Григоровка поразила около 170 целей противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#авиация
#новости
#сво
#всу
#вс рф
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Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине
14 ноября 2023, 04:57

Фото: iStock/VITALII_MIKHAILIUK

Инструкторы НАТО и ФБР целенаправленно готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одной из сотрудниц спецслужб Луганской народной республики (ЛНР).
«Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются», — рассказала сотрудник спецслужб.



При этом она отметила,что специалисты Североатлантического альянса и Федерального бюро расследований работали как с беспородными животными, так и с породистыми собаками.

Ранее в Северодонецке неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.



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#нато
#украина
#собаки
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