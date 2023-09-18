В США раскрыли страшную правду о последнем рывке контрнаступления ВСУ

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Последний серьезный рывок контрнаступления ВСУ может закончиться крахом в случае отвода большинства украинских военных от юго-восточного направления. Так считает автор материала в газете New York Times.
«Если достаточное количество украинских военных удержат от юго-восточного фронта, последний большой рывок контрнаступления может провалиться», - говорится в статье издания.
Уточняется, что украинское командование будет вынуждено отвести свои силы на северо-восток, так как именно там наблюдается наибольшая активизация российских военных.
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Элина Позднякова