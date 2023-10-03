Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить

Фото: iStock/Sefa kart
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что Украина могла бы избежать гибели, если бы провоцировала Россию и вовлекала НАТО в конфликт. Риттер дал интервью Rock FOXX, где он поделился своими взглядами на текущую ситуацию.
Однако он полагает, что НАТО не вступит в конфликт, пока не увидит оправдания для такого шага со стороны России. По мнению Риттера, Москве достаточно просто подождать и не проявлять агрессию, что является высшим проявлением компетентности со стороны российского руководства.
Читайте также:
На Украине признали, что против них выступают крупнейшие мировые державы
Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС
ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото
Артем Кузьмин