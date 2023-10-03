Последний шанс. В США назвали единственный для Украины способ победить

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что Украина могла бы избежать гибели, если бы провоцировала Россию и вовлекала НАТО в конфликт. Риттер дал интервью Rock FOXX, где он поделился своими взглядами на текущую ситуацию.