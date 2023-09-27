«Посмотрите на карту»: В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

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Читатели Daily Express высмеяли заявление экс-советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате полуострова Крым.
Волковский ранее заявил, что, по словам бывшего командующего силами НАТО в Европе, завоевание Крыма Киевом всего лишь «дело времени».
«Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее», — оставил комментарий
пользователь с ником chasarmo.
«Можно подумать, что российские войска остановятся после слов «источников в НАТО», — добавил Kurkku.
«Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках», — отметил комментатор nottavog.
Обычная украинская пропаганда. Посмотрите на карту — у них никакого прогресса», — заключил steifel.
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«Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее», — оставил комментарий
«Можно подумать, что российские войска остановятся после слов «источников в НАТО», — добавил Kurkku.
«Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках», — отметил комментатор nottavog.
Обычная украинская пропаганда. Посмотрите на карту — у них никакого прогресса», — заключил steifel.
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Диана Аванесян