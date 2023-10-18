Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

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Посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезное беспокойство по поводу тайной поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине и назвал это действие крайне ошибочным, с предсказуемо серьезными последствиями.
«Решение Белого дома о поставке украинским вооруженным силам дальнобойных ракет является грубейшей ошибкой. Последствия этого шага, который был намеренно скрыт от общественности, будут иметь крайне серьезные последствия. Вашингтон последовательно продвигает политику, которая приносит ущерб двусторонним отношениям», - цитирует Антонова РИА Новости.Посол также отметил, что Москва неоднократно предупреждала администрацию США о возможных опасных последствиях таких поставок.
«Мы предупреждали, что вооружение киевского режима может серьезно подорвать стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают действовать в направлении, которое увеличивает риск прямого столкновения между НАТО и Россией», — подчеркнул посол.Читайте также:
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