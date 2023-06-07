Посол Бельгии в Москве Михильсен вызван в МИД России, ему заявлен протест

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Поводом стало использование бельгийского оружия в нападении украинской ДРГ на Белгородскую область
МИД России вызвал посла Бельгии в Москве Марка Михильсена и выразил ему протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области». Об этом 6 июня сообщил Telegram-канал дипломатического ведомства.
Представители МИД РФ подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала об опасности накачки украинской армии западными вооружениями и техникой, а также о возможном попадании последних в руки разных террористических формирований и групп.
Ранее бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил, что спецслужбы страны расследуют вопрос применения оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области. Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
Представители МИД РФ подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала об опасности накачки украинской армии западными вооружениями и техникой, а также о возможном попадании последних в руки разных террористических формирований и групп.
Артем Путинцев