Посол МИД Мирошник: ВСУ намеренно нанесли удар по группе российских журналистов

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Вооруженные силы Украины прекрасно знали, что наносят удар с беспилотника по группе журналистов «России 24», об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«По съемочный группе «России 24» нацисты нанесли удар с беспилотника. Они прекрасно видели по кому они бьют. Слова правды для киевского режима страшнее некоторых боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Мирошник.
Дипломат также выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Максудова и заявил, что он погиб, выполняя свой профессиональный долг. Максудов хотел рассказать людям правду о том, что происходит на полях специальной военной операции.
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