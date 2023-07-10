Посольство РФ: США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине

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Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, о передаче кассетных боеприпасов Украине фактически подтверждает причастность США к военным преступлениям на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в Вашингтоне.
«По искаженной логике сотрудника Белого дома это наносит „меньший вред“, чем действия России», — дополнили в дипмиссии.Читайте также:
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