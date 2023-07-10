Посольство РФ: США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, о передаче кассетных боеприпасов Украине фактически подтверждает причастность США к военным преступлениям на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в Вашингтоне.