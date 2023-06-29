Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Запад не изменит баланс сил на Украине

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Небензя подчеркнул, что повлиять на ход СВО на Украине невозможно.
«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени», — цитирует агентство слова российского постпреда.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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