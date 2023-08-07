Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной

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Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
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Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
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Екатерина Коршунова