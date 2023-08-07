Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.