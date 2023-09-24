Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью

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Губернатор Александр Богомаз заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью не было пострадавших людей и разрушений.
«Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Благодаря усилиям сил ПВО Министерства обороны Российской Федерации, аппарат был уничтожен над районом Брянска. Важно отметить, что никто не пострадал, и не было нанесено ущерба объектам. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Мы выражаем благодарность нашим подразделениям ПВО за эффективное выполнение задачи!» - подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.Читайте также:
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