«Потери есть - результатов нет». Путин оценил наступление ВСУ на Херсонском направлении

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении обернулось крупными потерями для Украины, а результатов не принесло. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет», - заявил Путин.
По словам главы государства, ситуация складывалась подобным образом на запорожском и других направлениях.
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